Ученые НГУ будут внедрять технологии искусственного интеллекта для городской среды вместе с китайскими коллегами

Новосибирский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией производителей новых источников энергии Шэньчжэня (Китай). В его рамках стороны предполагают сотрудничать (как в обмене опытом, так и в реализации совместных проектов) по внедрению технологий искусственного интеллекта в различных областях строительства и городской инфраструктуры. Со стороны университета эту работу будет осуществлять Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта (ЦИИ) НГУ. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Шэньчжэнь — это один из ведущих «умных городов» мира и «китайская Кремниевая долина». Город славится производством электроники, статусом «города стартапов» и уникальной экосистемой, объединяющей разработку, производство и логистику. Здесь активно внедряются информационные технологии для эффективного управления и повышения качества жизни, с развитыми системами «умного транспорта» и «умных зданий». Здесь сосредоточены сотни высокотехнологичных компаний, сотрудничество с которыми будет очень полезно для университета», — сказал директор ЦИИ НГУ Александр Люлько.

В конце 2025 г. группа сотрудников Центра посетила Шэньчжэнь, провела ряд встреч с представителями компаний, работающих в городе, результатом чего и стало заключение соглашения о сотрудничестве.

«Ассоциация, с которой мы взаимодействуем, объединяет порядка трехсот компаний-разработчиков. Основная их цель — это продвижение, развитие инноваций, применение новых источников энергии. В своих решениях они широко используют технологии искусственного интеллекта, что и создало основу для возможного сотрудничества», — сказал Александр Люлько.

В качестве примера технологий, которые могут быть интересны с точки зрения внедрения в нашем регионе, он назвал интеллектуальную транспортную систему, системы автоматизации зданий (управление энергопотреблением, контроль доступа, видеонаблюдение), решения для людей с ограниченными возможностями («умные очки» с элементами дополненной реальности, коляска-вездеход, робособака-поводырь) и ряд других разработок.

Китайская сторона в рамках подписанного соглашения предлагает открыть специальный «Центр демонстраций технологий умного города Шэньчжэня» на территории НГУ.

Также китайские специалисты проявили интерес к компетенциям и разработкам новосибирских ученых, поэтому, помимо внедрения их продуктов у нас, обсуждается и возможность реализации совместных проектов в области технологий искусственного интеллекта.

«Подписание соглашения — это лишь первый шаг. Сейчас идет формирование рабочей группы, которая повторно отправится в Китай, но уже с целью переговоров о каких-то конкретных проектах, которые будут оформляться в виде отдельных договоров. Ведем переговоры и о расширении обмена опытом, проведении специального российско-китайского форума по технологиям искусственного интеллекта, который, возможно, пройдет в НГУ уже в этом году. Также обсуждается обмен опытом по созданию «умного кампуса» с вузами Шэньчжэня», — сказал Александр Люлько.

