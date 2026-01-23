МТС завершила масштабную модернизацию LTE-сети в Благовещенске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры в Благовещенске. Специалисты компании перевели работу всех базовых станций столицы Амурской области на современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели рефарминг, расширив частотный диапазон в стандарте LTE более чем на 200 базовых станциях Благовещенска. Это позволило увеличить средние скорости мобильного интернета на территории города на 15-20%, а также улучшить емкость сети и качество сигнала внутри зданий, в том числе со сложной архитектурной конструкцией, на цокольных этажах офисов, магазинов и паркингах.

Новое качество сети позволяет с комфортом пользоваться услугами связи в период пиковых нагрузок на сеть – во время массовых гуляний и праздников, а также в вечерние часы и выходные. Также благовещенцы и гости города могут воспользоваться технологией VoLTE, которая обеспечивает высокое качество звука и позволяет одновременно совершать голосовые вызовы, пользоваться онлайн-сервисами и загружать интернет-страницы.

«Работы по модернизации сети в Благовещенске проводились в несколько этапов, чтобы охватить все районы города особенно те, где мы фиксируем постоянный рост трафика – набережная реки Амур, крупные торговые центры, праздничные площадки и места массовых гуляний. Чтобы отвечать возрастающим нагрузкам, мы внедряем современные технологические решения. Новое качество связи оценят жители и гости города, а также участники предстоящего международного фестиваля зимних видов спорта «ЗимФестАмур». Одно из самых ярких и эффектных спортивных событий традиционно собирает большое количество спортсменов и болельщиков. Обновлённая сеть LTE обеспечит цифровой комфорт и позволит поделится в сети и мессенджерах впечатлениями и лучшими моментами спортивного праздника», — сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.