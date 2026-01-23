«DатаРу Технологии» расширила линейку серверов новым решением «ДатаРу ХФ5298»

Отечественный производитель серверного и сетевого оборудования «DатаРу Технологии» обновил линейку серверов под хранение данных, дополнив ее новой моделью «ДатаРу ХФ5298». Платформа ориентирована на задачи программно-определяемых хранилищ, резервного копирования и построения локальных архивов данных, в том числе с использованием протокола S3. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу»

«ДатаРу ХФ5298» построена на процессорах Intel Xeon Scalable четвертого и пятого поколений и поддерживает современные сетевые интерфейсы со скоростью передачи данных до 100 Гбит/с. Это позволяет использовать сервер в составе высокопроизводительных хранилищ и масштабируемых инфраструктур, требовательных к пропускной способности и задержкам.

Решение сочетает высокую плотность хранения и гибкость конфигураций. В одном сервере возможно размещение до 60 дисков форм-фактора 3,5 дюйма, дополненных 10 накопителями 2,5 дюйма SAS/SATA либо до восьми NVMe SSD. Такая архитектура позволяет эффективно реализовывать многоуровневое хранение с одновременным использованием SAS/SATA и NVMe-носителей.

Модель «ДатаРу ХФ5298» рассчитана как на развертывание SDS-платформ, так и на использование в системах резервного копирования и долгосрочного хранения. Сервер отвечает растущему спросу рынка на локальные хранилища с функциями архивирования данных, включая сценарии объектного хранения по протоколу S3, востребованные в корпоративных и отраслевых инфраструктурах.

«На рынке сегодня складывается устойчивый спрос на емкие и при этом универсальные локальные хранилища, которые можно адаптировать под разные сценарии — от SDS- до S3-архивов. Модель “ДатаРу ХФ5298” дополняет нашу линейку серверов, предлагая заказчикам баланс производительности, плотности и масштабируемости. Это решение спроектировано с учетом реальных задач российских компаний и требований к импортонезависимой инфраструктуре», — сказал системный архитектор «DатаРу Технологии» Андрей Петров.