В России появились новые линейки наушников и колонок Sudio

Компания diHouse представила на российском рынке новые модели наушников, портативных колонок, а также, впервые, сетевые зарядные устройства и кабели от шведского бренда Sudio. Продукция этого бренда на российском рынке официально предлагается исключительно компанией diHouse.

Рынок портативной электроники и аксессуаров в РФ развивается под влиянием ключевых трендов прошедшего года: растет интерес к компактным и эффективным решениям в среднем и премиальном сегментах, наблюдается активное внедрение новых технологий, включая ИИ-алгоритмы для улучшения звука и управления устройствами.

Среди представленных новинок: беспроводные модели наушников в ярких цветах и интересном дизайне Sudio A3, Sudio A3 Pro, Sudio N3, Sudio N3 Pro, наушники-клипсы Sudio B3, наушники с костной проводимостью Sudio B4 для занятий спортом и беговых тренировок, проводные наушники Sudio V3, портативные колонки Sudio F4, Sudio F5, Sudio F5 Pro, сетевые зарядные устройства Sudio P1, P2, P3 и зарядные кабели C1-C, C1-L.

Наушники Sudio выполнены в защищенным корпусе (IPX4), оснащены сенсорным управлением, c легкостью и точностью отображают мощные басы и высокие частоты. Модели серии Pro получили технологию активного шумоподавления и поддержку Hi-Res-аудио.

Компактные колонки Sudio имеют влагозащищенный корпус (IPX5): их можно использовать в любую погоду. Мощность звука моделей F4 и F5 — 20 Вт, Pro-версии — 30 Вт. Время автономной работы колонок: до 24 часов у F4, 30 часов у F5 и 40 часов у F5 Pro.

Сетевые зарядные устройства имеют разную мощность: P1 - 25 Вт, P2 — 45 Вт, P3 — 65 Вт и предназначены для зарядки мелкой электроники, смартфонов и планшетов и ноутбуков соответственно. Зарядные кабели представлены в парах с разъемами USB-C - USB-C и USB-C - USB Lightning.

