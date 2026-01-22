Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Число зарядных сессий в сети Sitronics Electro увеличилось в 2 раза

В 2025 г. водители совершили более 750 тыс. зарядных сессий в сети Sitronics Electro – на 100% больше, чем годом ранее.

95% подключений пришлось на «быстрые» станции (DC). Клиенты потребили свыше 11,7 млн кВт·ч — в два раза больше, чем в 2024 г. Основной рост пришёлся на Москву и Московскую область. Здесь зафиксировано более 360 тысяч сессий — в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Потребление энергии превысило 6,4 млн кВт·ч.

«Москва и Подмосковье сегодня — драйверы перехода на электротранспорт. Это позволяет развивать зарядную инфраструктуру в регионе. Люди выбирают удобные локации, быстрые станции и надежную сеть», — отметил Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

На сегодняшний день зарядные станции сети Sitronics Electro доступны в 54 регионах России. В приложении оператора зарегистрировано 87,9 тыс. пользователей.

Sitronics Electro – российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В линейке станций собственного производства – медленные ЭЗС eStation Mini и eStation Mini Duo на 22 и 44 кВт, быстрые eStation Super до 262 кВт и ультрабыстрые станции до 900 кВт eStation Ultra.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Педченко, Яндекс 360: Ключевой тренд — осмысленное применение ИИ там, где он повышает эффективность работы

СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки

Российские платформы Kubernetes закрывают до 80–90% наиболее востребованных сценариев

Билл Гейтс вложился в оптические чипы, чьи разработчики обещают заменить GPU и сделать революцию в ИИ

Обзор: Рынок платформ Kubernetes

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще