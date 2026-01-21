WMT AI выводит на российский рынок платформу «Нейроключ»

Компания WMT AI объявила о запуске нового продукта — SaaS-платформы «Нейроключ», предназначенной для использования искусственного интеллекта в бизнесе. Решение предоставляет компаниям единый доступ к различным ИИ-моделям в рамках одной платформы.

«Нейроключ» обеспечивает доступ к любым ИИ-моделям: GPT, Claude, open-source- и кастомным решениям. В платформу интегрированы панель администрирования, система управления пользователями и лимитами, а также мониторинг использования.

SaaS-платформа ориентирована на малый, средний и крупный бизнес с распределенными командами и сложной инфраструктурой.

Многофункциональность системы позволяет использовать ее в самых разных сферах: от HR и маркетинга до банковского сегмента для автоматизации типовых задач и упрощения работы в команде. Для интеграции, масштабируемости и адаптации платформа предоставляет API, Webhooks и SDK.

«Сегодня мы живем в эпоху, когда ИИ-модели становятся доступными каждому. Но доступность — это не то же самое, что управляемость. Бизнесу нужны инструменты, которые позволяют не просто подключать ИИ, а контролировать его, масштабировать и встраивать в реальные процессы. Такой подход делает «Нейроключ» не экспериментальным инструментом, а рабочей платформой для роста и развития бизнеса», — сказал Игорь Никитин, основатель компании WMT AI и WMT Group.