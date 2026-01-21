В крупнейшем портовом городе России «МегаФон» апгрейдил LTE

Новороссийск — третий по величине город Краснодарского края. Он играет ключевую роль в морской торговле и транспортной системе юга страны. Ввиду активного развития города как крупного логистического и туристического центра «МегаФон» провёл масштабную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры.

Технические мероприятия затронули центральную часть города, жилые комплексы, образовательные и медицинские учреждения, а также транспортные узлы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. Стабильный сигнал теперь доступен и в торгово‑развлекательном центре «Красная площадь». Кроме того, устойчивая связь обеспечена на подъездных путях к Новороссийску — в населённых пунктах Верхнебаканский и Семигорский.

«Проведённая модернизация полностью отвечает растущим потребностям города. В результате обновления базовых станций ёмкость сети увеличилась на 25%, существенно расширилась зона покрытия, а скорость мобильного интернета достигла 150 Мбит/с», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Согласно big data «МегаФона», во втором полугодии 2025 г. жители Новороссийска сгенерировали более 2,5 тыс. ТБ трафика — это эквивалентно 1,6 млн морских маршрутов между Новороссийском и Мурманском.