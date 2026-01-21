Разделы

Rossko запускает «Барометр автозапчастей» — первый отраслевой индекс цен и доступности автозапчастей в России

Компания Rossko, дистрибьютор автозапчастей в России, объявила о запуске собственной аналитической платформы — «Барометр автозапчастей». Это ежеквартальный индекс, отражающий реальные изменения цен, доступности и структуры рынка автозапчастей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Rossko.

Проект основан на анализе больших данных: статистике продаж, логистике, ассортименте и поведении клиентов Rossko — от СТО и магазинов до автолюбителей. География исследования охватывает все ключевые регионы России.

Индекс позволяет в динамике отслеживать: изменение цен на основные категории автозапчастей; соотношение оригинальных деталей и аналогов; доступность комплектующих по регионам; трансформацию рынка в сравнении с докризисным периодом; кратко- и среднесрочные прогнозы по ключевым товарным группам.

Отдельный блок аналитики посвящен последствиям ухода международных брендов, росту доли азиатских и российских производителей, а также влиянию логистики и валютных факторов на конечную стоимость запчастей.

«Рынку автозапчастей сегодня остро не хватает прозрачных и регулярных ориентиров. Мы видим множество разрозненных оценок, но мало данных, которые опираются на реальную рыночную статистику. “Барометр автозапчастей” — это попытка зафиксировать объективную картину: что происходит с ценами, какие категории дорожают быстрее, где возникает дефицит, а где рынок уже стабилизировался», — сказал Тимур Турсунов, руководитель отдела аналитики Rossko.

По словам эксперта, индекс станет рабочим инструментом не только для СМИ, но и для автосервисов, поставщиков, страховых компаний и конечных автовладельцев.

«Мы планируем публиковать данные ежеквартально, чтобы участники рынка могли не гадать, а опираться на цифры», — отметил Тимур Турсунов.

В дальнейшем Rossko планирует расширять «Барометр автозапчастей», добавляя: региональные индексы; отдельные отчеты по категориям (тормоза, подвеска, масла, электрика); прогнозные сценарии для СТО и B2B-сегмента.

