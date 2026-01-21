Разделы

Приморцы предпочитают бюджетные смартфоны китайских брендов

Цифровая экосистема МТС проанализировала тренды на рынке смартфонов Приморского края по итогам 2025 г. В топ-5 вошли сразу три китайских марки - Xiaomi, Huawei и Realme, а больше всего денег приморцы потратили на Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов – практически каждый третий купленный гаджет в Приморье этой марки. Второе место у корейского бренда Samsung (16,4%), а «бронза» у Huawei (11,3%). Также в пятерку самых популярных брендов впервые вошел Realme (10,9%), что свидетельствует о росте конкуренции среди недорогих гаджетов. При этом американская марка Apple лидирует в Приморье в денежном выражении – на «яблочные» смартфоны пришлось 29% продаж.

Самым популярным смартфоном в Приморском крае в 2025 г. стал Xiaomi Redmi A5 3 – его выбрал каждый двенадцатый покупатель. Далее следуют Huawei Nova Y72S 8 (5%) и Xiaomi Redmi A5 4 (4%).

Одним из трендов года эксперты отметили рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Вместе с тем, доля бюджетных девайсов остается самой высокой на рынке и составляет более трети всех продаж.

