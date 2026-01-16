«Авито Услуги»: спрос на аренду консолей в России вырос в 2,6 раза

В новогодние каникулы россияне активно искали способы разнообразить домашний досуг: многие из них предпочли провести праздники за видеоиграми. По данным «Авито Услуг», с 20 декабря 2025 г. по 10 января 2026 г. спрос на аренду игровых консолей вырос в России в 2,6 раза по сравнению с периодом от 20 ноября до 11 декабря 2025 г.

Sony PlayStation — лидер по аренде среди консолей

Наиболее заметный интереса жители страны проявляли к аренде Sony PlayStation. С 20 декабря 2025 г. по 10 января 2026 г. консоли этого японского бренда искали в 2,6 раза активнее по сравнению с периодом от 20 ноября до 11 декабря 2025 г. Средняя стоимость аренды начиналась от 800 руб. в день. В настоящее время самой актуальной моделью является Sony PlayStation 5 Pro, которая обладает улучшенной производительностью и поддержкой современных графических технологий. Она позволяет запускать современные игры с высокой частотой кадров и улучшенным качеством изображения.

Xbox практически не уступает по динамике спроса

Консоли от американской корпорации Microsoft — Xbox — также стали заметно востребованнее во время праздников: их искали в 2,5 раза чаще, при этом средняя цена аренды снизилась на 8% и стартовала от 600 руб. за сутки использования. Среди Xbox сегодня актуальны две модели: Series X и Series S. Первая отличается высокой производительностью, поддержкой разрешения 4K и повышенной частотой кадров (до 120 Гц). При этом Series S слегка уступает по характеристикам, зато она доступнее и компактнее.

В период новогодних праздников аренда игровых консолей становится одним из самых популярных форматов домашнего досуга. Россияне все чаще выбирают прокат вместо покупки, чтобы попробовать актуальные модели, провести время с семьей или друзьями и разнообразить праздничные вечера без крупных затрат.