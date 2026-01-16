Разделы

«Авито Подработка»: где на январских праздниках предлагали самые высокие вознаграждения

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные за январские праздники 2026 г. и выяснили, какие специалисты на частичной занятости оказались в числе самых высокооплачиваемых. В праздничный период бизнес размещал предложения о подработке заметно активнее, чем годом ранее: рост составил +62%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Лидером по уровню вознаграждений на праздниках стала сфера такси и пассажирских перевозок — исполнители могли рассчитывать на 132 953 руб. в месяц за частичную занятость. Такой уровень вознаграждений во многом связан с повышенным спросом на поездки в праздничные дни и зимними условиями — снегопадами и гололедом, которые усложняют перемещение и повышают стоимость поездок.

На втором месте по уровню вознаграждений — доставка, грузоперевозки и логистика: среднее предлагаемое вознаграждение составило около 123 022 руб. в месяц. Третью строчку заняла сфера маркетинга, рекламы и PR — в среднем исполнителям предлагали 73 642 руб. в месяц за подработку.

При этом важно понимать, что приведенные значения отражают среднее предлагаемое вознаграждение за месяц при частичной занятости и рассчитаны по предложениям, опубликованным в период январских праздников. Фактический доход на подработке зависит от множества факторов — количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя, а бизнес нередко указывает вознаграждение с учетом максимальных значений. Поэтому реальные доходы исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

av1.jpg

Высокооплачиваемые сферы деятельности, подработка, 1-11 января 2026

Аналитики сервиса также изучили, в каких федеральных округах наиболее заметно выросло число предложений частичной занятости в период январских праздников. На первом месте — УрФО: здесь их количество увеличилось на 91% год к году. Далее идут ЮФО (+81%) и СЗФО (+79%).

av2.jpg

Динамика предложений частичной занятости по ФО, подработка, 1-11 января год к году

В период январских праздников интерес со стороны исполнителей заметно вырос к позиции мерчендайзера: количество откликов увеличилось более чем в 2,3 раза (+138%). Чаще откликались и на позиции промоутера (+131%), дворника (+82%), менеджера по продажам (+52%), торгового представителя (+39%) и уборщика (+30%).

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Цифровизация

Наиболее заметно количество откликов в целом на предложения частичной занятости в период январских праздников увеличилось в Татарстане (+157%), Белгородской области (+154%) и ХМАО (+146%).

av3.jpg

Динамика количества откликов подработка, 1-11 января год к году

«По данным платформы, на январских праздниках интерес исполнителей в целом к подработке вырос более чем в два раза — на 115% по сравнению с прошлым годом. Многие рассматривают праздничные дни как возможность получить дополнительный заработок — в этот период часто предлагаются повышенные коэффициенты за занятость, чтобы закрывать оперативные задачи и справляться с возросшей нагрузкой», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

