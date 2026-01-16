Разделы

Акции «Базиса» включены в сектор рынка инноваций и инвестиций

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о том, что Московская биржа включила обыкновенные акции группы в сектор рынка инноваций и инвестиций (сектор РИИ). Об этом CNews сообщили представители ГК «Базис».

Сектор РИИ призван содействовать привлечению инвестиций в компании инновационного сектора российской экономики. Включение в сектор РИИ впоследствии позволит обыкновенным акциям компании попасть в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, что дает право физическим лицам, непрерывно владеющим бумагами не менее одного года, воспользоваться льготой по освобождению от уплаты налога на доходы от продажи таких акций.

Торги акциями «Базис» стартовали 10 декабря 2025 г. под тикером BAZA (ISIN RU000A10CTQ0). Акции включены во второй уровень котировального списка Московской Биржи.

