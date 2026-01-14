Для жителей и водителей: МегаФон расширил 4G в Михайловском районе

Более 1,7 тыс. жителей Григорьевки и Ляличей получили доступ к современному мобильному интернету и стабильной голосовой связи «МегаФона». Инженеры компании построили базовые станции с поддержкой LTE. Воспользоваться мобильной связью оператора могут и автопутешественники — через эти населенные пункты проходят автомобильные трассы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Устойчивый сигнал 4G доступен на всей территории сел Ляличи и Григорьевка. Скорость передачи данных в зоне действия новых объектов связи составляет 45 Мбит/с. Это позволяет абонентам МегаФона комфортно пользоваться онлайн-сервисами, навигационными приложениями, слушать музыку и смотреть видео в режиме онлайн. Помимо этого, они могут совершать звонки по технологии VoLTE, позволяющей одновременно разговаривать и использовать интернет-приложения.

Через село Ляличи проходит автотрасса «Уссури», которая связывает Приморский и Хабаровский края. Круглый год на этой автодороге плотный автомобильный трафик: путешествуют жители региона и автотуристы, доставляются грузы. Григорьевка расположена рядом с автодорогой, которой пользуются жители Михайловского района, а также любители рыбалки — по этой трассе можно добраться до озера Ханка, самого крупного пресноводного озера Дальнего Востока. Новые базовые станции покрывают участки автомобильных дорог, что обеспечивает мобильной связью водителей и пассажиров, следующих по этим маршрутам.

«Мы последовательно реализуем программу цифровизации сельских территорий Приморья. Для нас важно, чтобы жители даже небольших населённых пунктов имели такой же доступ к качественной связи, как и горожане. Наши специалисты активно развивают телеком-сеть в Михайловском районе — помимо Григорьевки и Ляличей, в прошлом году запустили базовые станции в Некруглово, Васильевке, Абрамовке, Кремовом и Степном. Это даёт возможность сельчанам пользоваться телемедициной, получать государственные услуги онлайн и развивать местный бизнес», — сказал директор МегаФона в Приморском крае Олег Никитин.