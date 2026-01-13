Система «Ред АДМ» версии 2 полностью совместима с Dallas Lock Linux и ЕЦУ Dallas Lock

Специалисты компаний ЦЗИ ГК «Конфидент» и «Ред софт» провели тестирование и подтвердили полную совместимость системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» версии 2 с системой защиты информации Dallas Lock Linux и Единым центром управления (ЕЦУ) Dallas Lock ИК5. Об этом CNews сообщили представители ГК «Конфидент».

«Ред АДМ» – это система централизованного управления ИТ-инфраструктурой от компании «Ред софт». Входит в реестр Минцифры России № 16015 от 23.12.2022 и включена в перечень особо значимых проектов (ОЗП).

Dallas Lock Linux – Сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа предназначена для автономных персональных компьютеров и компьютеров в составе локально-вычислительной сети. Представляет собой программный комплекс средств защиты информации в ОС семейства Linux с возможностью подключения аппаратных идентификаторов. Интегрируется в сложные сетевые инфраструктуры благодаря собственному набору сертифицированных решений.

ЕЦУ Dallas Lock – Это кросс-платформенный центр управления, контролирующий безопасность всей ИТ-инфраструктуры организации вне зависимости от ее структуры и масштабов. Предназначен для контроля целостности настроек активного сетевого оборудования и управления всеми решениями продуктовой линейки Dallas Lock.