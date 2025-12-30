Оливье с колбасой, цезарь с креветкой и мимоза с тунцом: какие салаты россияне готовят к Новому году с «Алисой AI»

Аналитики «Яндекса» изучили, рецепты каких салатов россияне ищут с помощью «Алисы AI» в преддверии Нового года. В топ вошли оливье и селедка под шубой. Выяснилось также, что к концу декабря в целом растет количество запросов со словом «салат». Так, в 2024 г. к 27 декабря их число выросло в 1,6 раза по сравнению с предыдущими тремя неделями, а к 31 декабря — уже в пять раз. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Помимо оливье и селедки под шубой, в топ-5 новогодних салатов вошли салат цезарь, крабовый и мимоза. Весь список лидеров выглядит так: оливье, селедка под шубой, цезарь, крабовый, мимоза, салат с курицей и ананасами, салат с креветками, салат с кальмаром, винегрет, греческий (По данным чата с «Алисой AI», 25-31 декабря 2024).

Отличается и топ продуктов, о которых россияне пишут в чате с «Алисой AI». Так, самым популярным мясным ингредиентом в оливье стала колбаса. Курицу пользователи «Алисы AI» упоминают в два раза реже, а мясо (в том числе говядину) — в три раза реже. В цезарь они в два раза чаще добавляют курицу, а не креветки. А готовя салат гранатовый браслет, пользователи «Алисы» выбирают между курицей и мясом — разница в пользу птицы почти в четыре раза. Для мимозы россияне чаще всего предпочитают рыбные консервы, а среди видов рыбы упоминают горбушу, тунец, сайру и лосось.

Пользователи обращаются к нейросети не только, чтобы найти традиционные рецепты, но и чтобы изменить их под себя. Например, среди запросов о селедке под шубой встречаются такие: [рецепт селедки под шубой только без селедки, а с копченой курицей], [как готовить селедку под шубой с крабовыми палочками], [рецепт сельдь под шубой с авокадо, свеклой без майонеза] и [сельдь под шубой с плавленным сыром и яйцом]. Эта тенденция заметна и в других салатах: в крабовый просят добавить корейскую морковку или ананас, в салат с креветками — манго или апельсин, а в греческий — тыкву или яблоко.

Россияне также просят «Алису AI» исключить из рецепта некоторые продукты. Для оливье такими ингредиентами стали майонез, горошек и морковь. Для крабового — рис. Рецепт мимозы спрашивают без картофеля и моркови, а из греческого салата чаще всего просят исключить оливки.