Разделы

Безопасность Бизнес
|

Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»

Масштабировать процессы электронного документооборота (ЭДО) станет проще. Представители Минцифры и операторов ЭДО при участии ассоциации «РОСЭУ» обсудили на встрече в министерстве техническое развитие мобильной электронной подписи «Госключ» и практику её применения. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве. Этот шаг направлен на упрощение процессов электронного документооборота. Об этом CNews сообщил представитель ведомства.

В рамках соглашения министерство окажет методическую и организационно-техническую поддержку по вопросам интеграции с «Госключом» и эксплуатации платформы подписания документов.

Операторы ЭДО, подписавшие соглашение: АО «Калуга Астрал»; ООО «Компания «Тензор»»; АО «НТЦ СТЭК»; ООО «Такском»; ООО «ФораПром» («Лерадата»); ООО «Эдивеб».

Преимущества «Госключа» для операторов ЭДО: высокий уровень безопасности при подписании электронных документов; снижение нагрузки на инфраструктуру для крупных компаний; ускорение и упрощение процесса подписания электронных документов; обеспечение доступности электронного документооборота для малого и среднего бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Хостинг-провайдеров накажут оборотными штрафами за несоблюдение требований ФСБ

«Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel

Цены на оперативную память улетели в космос. В продаже появились комплекты по цене нового Porsche

За рамками GenAI: почему IDP-сервис становится ключевым компонентом ИТ-ландшафта будущего

Власти хотят наказывать лишением свободы за «серый» майнинг с большим ущербом

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще