В Москве растет производство электрооборудования

С января по октябрь 2025 г. выпуск электрических изделий в столице вырос на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее Сергей Собянин в ходе отчета депутатам Московской городской Думы о результатах деятельности правительства Москвы за 2025 г. отметил, что внедрение современных промышленных технологий служит фундаментом дальнейшего стабильного экономического роста. Сегодня индустриальный сектор города активно укрепляет позиции: площадь производственных площадок растет и появляются новые крупные высокотехнологичные предприятия.

«За десять месяцев 2025 г. производство электрооборудования в Москве увеличилось на 4,8 процента по отношению к январю – октябрю 2024-го. Этот рост обеспечен активной модернизацией площадок и инвестициями в расширение мощностей. Город оказывает комплексную поддержку предприятиям — через налоговые льготы, гарантию сбыта, финансовую помощь. Таким образом, столичная продукция активно используется в ряде направлений, удовлетворяя растущий спрос со стороны высокотехнологичных отраслей экономики», — отметил Анатолий Гарбузов.

В частности, рост выпуска электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры составил почти пять процентов, электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей — 3,7%, кабельных изделий — 56,2%.

Отгрузка электрооборудования столичных предприятий выросла на 3,1% — до 165,5 млрд руб., в том числе осветительных товаров — на 43,1%, превысив 16,6 млрд руб.

В отрасли работает более 130 московских компаний. Производители имеют статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, а также получают финансовую поддержку.

