НИИМА «Прогресс» включен в реестр организаций сферы промышленного дизайна Минпромторга России

НИИМА «Прогресс» (входит в Группу компаний «Элемент») официально включен в реестр организаций в сфере промышленного дизайна и инжиниринга. Институт сможет участвовать в государственных программах развития промышленности. В частности, в проектах по модернизации производства и повышению качества российской продукции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Статус участника реестра также позволит НИИМА «Прогресс» сотрудничать с другими компаниями отрасли и вносить вклад в развитие технологического потенциала страны, в том числе в сфере импортозамещения. Кроме того, это откроет доступ к финансовой поддержке, включая гранты на инновационные разработки, льготное кредитование и субсидии для пилотных проектов.

Реестр запущен Министерством промышленности и торговли России в начале 2025 г. Он создан для упорядочения информации о ведущих организациях в сфере междисциплинарной разработки решений. В нем выделяются три категории участников: разработчики промышленной продукции; эксперты по оптимизации производства и представители промышленного дизайна. НИИМА «Прогресс» вошел в реестр cо статусом разработчика промышленной продукции.

Включение в реестр открывает компаниям широкие возможности для развития. Прежде всего, участники получают приоритетный доступ к государственным контрактам. Кроме того, статус участника реестра служит важным подтверждением надежности компании как для российских, так и для зарубежных партнеров при выходе на международные рынки. Также участники получают доступ к грантам и субсидиям, возможности для обучения персонала и повышение заметности в профессиональной среде.

Для включения в реестр компании необходимо соответствовать строгим критериям. Прежде всего, требуется наличие квалифицированного персонала и подтвержденный профессиональный опыт. Компания должна располагать необходимой материально-технической базой и быть готовой к предоставлению регулярной отчетности о своей деятельности.

Задача промышленного дизайна заключается в создании предметов для серийного производства с учетом трех составляющих: функциональность, эргономичность и визуальная привлекательность. Инжиниринг является последовательной работой над техническими решениями, в которой сначала проектируют и анализируют, а затем внедряют в производство и обеспечивают дальнейшую поддержку систем и технологий.