E-Prom получил положительное заключение Мосгортранса по итогам годовых испытаний ультрабыстрой зарядной станции для электробусов

Компания E-Prom, российский производитель зарядных станций, который базируется в Республике Татарстан, успешно завершила годовые эксплуатационные испытания ультрабыстрой зарядной станции (УБЗС) модели E-Prom 300 совместно с ГУП «Мосгортранс». Об этом CNews сообщили представители E-Prom.

Испытания проходили с 28 ноября 2024 г. по 27 ноября 2025 г. в филиале Северо-восточный ГУП «Мосгортранс» на эксплуатационной площадке Бибирево под наблюдением рабочей группы из представителей Мосгортранса.

Ультрабыстрая зарядная станция обладает номинальной мощностью 300 кВт, максимальным зарядным током 500 А и выходным напряжением до 1000 В. Оборудование совместимо с электробусами ЛиАЗ-6274 и КАМАЗ-6282.

За год испытаний УБЗС выполнила 4670 зарядных сессий и зарядила электробусы на 240 350 кВт/ч электроэнергии.

Станция оснащена системой удаленной диагностики с передачей данных в диспетчерскую систему Rapid SCADA в реальном времени. Она отслеживает напряжение, ток, мощность, время зарядки, температуру оборудования и потребление электроэнергии. Фиксирует срабатывания пожарной сигнализации и открытие технологических дверей. Автоматически распознает электробус при постановке на зарядку. Система резервного питания поддерживает работу информационных систем, видеонаблюдения и управления.

Согласно полученному заключению, уровень акустического шума не превышает нормативных значений. Температурный режим остается в допустимых пределах даже при непрерывных зарядных сессиях без технологических перерывов на охлаждение.

Положительное заключение Мосгортранса подтверждает высокое качество и надежность оборудования E-Prom в условиях интенсивной эксплуатации крупнейшего городского транспортного оператора. УБЗС полностью соответствует требованиям современной инфраструктуры электрического общественного транспорта и готова к массовому внедрению.

