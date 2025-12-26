Разделы

«Нацпроектстрой» цифровизировал управление железнодорожным полигоном «Курскагротерминала»

Компании «Нацпроектстроя» оснастили российской цифровой автоматикой новые объекты железнодорожного полигона «Курскагротерминала» (ГК «Содружество»), завода по переработке масличных культур. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

К запуску третьей очереди завода, запланированной в 2026 г., железнодорожную сеть «Курскагротерминала» последовательно расширяли. Сегодня протяженность путей предприятия составляет 23 км, здесь могут обрабатывать составы длиной до 330 вагонов.

Движением поездов на полигоне управляет микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства компаний «Нацпроектстроя». Чтобы повысить эффективность перевозок, к цифровой системе подключили 80 светофоров и 63 стрелочных перевода. Стрелки на перегоне снабдили системой обогрева, это упростит обслуживание и обеспечит бесперебойную работу линии в снегопады.

Также на объекте внедрили систему счета осей: больше сотни подключенных датчиков позволят отслеживать занятость участков пути и местоположение вагонов.

Цифровизация повысит пропускную способность объектов «Курскагротерминала», обеспечит безопасность движения.

Рост транспортной доступности комплекса позволит оптимизировать отгрузку продукции как внутри России, так и за границу — страны СНГ, Китай, на Ближний Восток и Африку.

При строительстве первой очереди завода компании НПС цифровизировали управление движением на станции Касторная-Новая ЮВЖД, через которую пути «Курскагротерминала» соединяются с общей сетью железных дорог.

