Разделы

Бизнес
|

Itglobal.com назвала 8 барьеров выхода российских ИТ-продуктов на зарубежные рынки

Компания Itglobal.com (международное облачное направление и направление системной интеграции корпорации ITG) проанализировала основные сложности, с которыми сталкиваются российские ИТ-компании при международной экспансии. По данным специалистов, большинство неудач связано не с качеством продуктов, а с недооценкой особенностей целевых рынков.

Itglobal.com выделила восемь основных проблем, которые препятствуют успешному выходу российских ИТ-решений за рубеж. Среди них — отсутствие узнаваемости бренда, высокая конкуренция с глобальными корпорациями, геополитические ограничения. Дополнительными барьерами остаются слабая совместимость с локальными ИТ-экосистемами, языковой барьер, культурные различия, разная степень зрелости рынков и сложности с организацией поддержки пользователей.

К числу распространенных ошибок относятся попытки продать существующий продукт без адаптации, преждевременное открытие офисов в новых странах, недостаточная вовлеченность руководства и распыление ресурсов на несколько направлений одновременно.

Эксперты компании рекомендуют начинать международную экспансию с проработанного анализа одной страны, уделяя внимание региональным тонкостям ведения бизнеса. Адаптация продукта должна включать перевод интерфейса, а также интеграцию с местными системами, соответствие локальным стандартам и практикам, многоуровневую техническую поддержку на родном языке клиентов.

Эксперты Swordfish Security: в 2026 году мы увидим громкие инциденты с участием ИИ
Безопасность

«Многие российские компании переводят интерфейс на английский и считают это достаточным. Но они упускают главное — понимание реальных потребностей целевого рынка, уровня цен конкурентов и специфики принятия решений о покупке в конкретной стране. Другая крайность — сразу открыть офис, нанять местных сотрудников и запустить рекламу. Через год-два приходится закрывать всё с убытками, потому что рынок не был изучен достаточно глубоко», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

По опыту Itglobal.com, первые результаты международной экспансии появляются через год-полтора системной работы. В настоящее время компания присутствует на рынках Ближнего Востока, Центральной Азии, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, развивая партнерскую сеть на базе собственных локальных филиалов для дистрибуции российских ИТ-решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Из госпроекта «Умный многоквартирный дом» вышли строители гигантских ЖК «Самолет» и «Эталон»

Обзор: Российские ESB-платформы 2025

Власти Китая вкладывают 100 миллиардов бюджетных юаней в госфонд поддержки ИТ-стартапов

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Ожидаются массовые проверки отечественной электроники на российскость. Они будут внеплановыми и внезапными

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще