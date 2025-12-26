«Авито Работа» и «Авито Услуги»: россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов

В преддверии новогодних торжеств все больше россиян обращаются к услугам стилистов для подготовки к торжествам. Это отражается не только на потребительском спросе, но и на рынке занятости в бьюти-индустрии. Эксперты платформ «Авито Услуги» и «Авито Работа» проанализировали, как изменился спрос на услуги и вакансии таких специалистов в ноябре–декабре 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Деятельность фэшн-специалистов включает широкий спектр услуг, связанных с формированием индивидуального стиля. Эксперты помогают не только определиться с повседневным образом, но и подобрать наряды для особых случаев — деловых встреч, мероприятий, фотосессий или путешествий.

Одно из ключевых направлений работы — разбор гардероба: специалисты помогают избавиться от устаревших вещей и создают новые сочетания на основе уже имеющейся одежды. Кроме того, стилисты формируют так называемые «капсулы» — компактные наборы вещей, элементы которых легко комбинируются между собой.

По данным «Авито Услуг», россияне заметно чаще обращались к услугам стилистов: спрос на работы таких профессионалов вырос на 30%, при этом средняя стоимость консультации начинается от трех тыс. руб

Наиболее востребованной услугой в ноябре-декабре 2025 г. стало определение типажа внешности, показав рост спроса на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к подбору цветовой гаммы увеличился на 30%, а к комплексному подбору гардероба и консультациям по созданию образа для мероприятий – на 20%.

«В условиях предновогодней загруженности и сложностей с организацией совместного шопинга в офлайн-магазинах все больше людей выбирают онлайн-формат. В ноябре–декабре 2025 г. спрос на онлайн-шопинг-сопровождение вырос на 20% год к году. Такой формат позволяет экономить время и получать профессиональные рекомендации в удобное время», — сказал Игорь Санников, руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на «Авито Услугах».

Рост интереса к услугам стилистов отражается не только на потребительском рынке, но и напрямую влияет на рынок труда в бьюти-индустрии. Увеличение числа клиентов в предновогодний период усиливает нагрузку на салоны и студии, в связи с чем работодатели активнее привлекают специалистов и пересматривают условия найма.

По данным платформы «Авито Работы», в ноябре–декабре 2025 г. средние зарплатные предложения выросли на 26% по сравнению с 2024 г. В среднем сотрудникам салонов красоты в этот период предлагали 107,86 тыс. руб/мес.

Средние зарплатные предложения указаны для специалистов с опытом работы от одного до трех лет и основаны на диапазонах, которые работодатели публикуют в вакансиях на платформе. Фактический доход может различаться в зависимости от опыта, региона работы и особенностей оплаты, включая бонусы или проценты с оказанных услуг. Как правило, специалисты в бьюти-сфере работают посменно или проектно — чаще всего соискателям предлагаются графики 2/2, 3/3 или 3/2.

Самый высокий прирост средних зарплатных предложений зафиксирован у визажистов — кандидатам стали предлагать на 46% больше, чем годом ранее. Соискатели в ноябре–декабре 2025 г. могли рассчитывать в среднем на 79,2 тыс. руб/мес.

У парикмахеров средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 33% и составили 105,43 тыс. руб/мес, у мастеров по наращиванию ресниц — на 31%, до 103,9 тыс. руб/мес.

«В предновогодний период конкуренция за специалистов в бьюти-индустрии традиционно усиливается: поток клиентов растет, а на мастеров кратно возрастает нагрузка. Мы видим, что рынок быстро реагирует на сезонные всплески спроса, а уровень предлагаемых зарплат становится одним из ключевых факторов в борьбе за кадры. Более интересные и выгодные предложения от работодателей не только привлекают уже работающих специалистов, но и мотивируют новых соискателей рассматривать бьюти-сферу для профессионального развития. Приток кадров также стимулируют относительно короткие сроки обучения и возможность быстрого старта карьеры. Так, мы видим рост числа откликов кандидатов на вакансии барберов — на 60%, парикмахеров — на 24%, мастеров ногтевого сервиса — на 22% за год», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».