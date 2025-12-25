Разделы

Wildberries объявляет об открытии нового логоцентра в Ленинградской области

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди логистического комплекса в Красном Бору (Ленинградская область). С 26 декабря 2025 г. объект уже будет доступен для приемки сверхгабаритных товаров. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В ближайшее время логоцентр также откроется для приемки и хранения других категорий товаров — об этом будет дополнительно сообщено партнерам на портале продавцов Wildberries.

Логистический комплекс расположен в Тосненском районе, г.п. Красный Бор, Ленинградской области. В рамках открытия первой очереди площадь логоцентра составит 95 тыс. кв. м, а при полном запуске — 154 тыс. кв. м. В операционной зоне комплекса будет установлено современное оборудование. Планируется установка трех вертикальных автоматических сортировщиков, применение конвейера для транспортировки товаров внутри склада и использование роботов для перемещения паллет. Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован в первой половине 2026 г.

Развитие логистической инфраструктуры в Ленинградской области — один из ключевых приоритетов компании. Открытие нового логоцентра значительно усилит инфраструктуру не только в регионе, но и во всем Северо-Западном федеральном округе. Новый комплекс станет важным элементом логистической сети, связав северные регионы с центром России и другими субъектами страны.

Кроме того, новый комплекс создаст дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса в регионе. Продавцы смогут выгоднее делать поставки в логоцентр, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 205 логистическими объектами общей площадью свыше 4,6 млн кв. м.

