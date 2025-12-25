Сбербанк разместил ЦФА на денежный поток по кредиту юридического лица

На собственной блокчейн-платформе Сбербанка «Цифровые активы» состоялся успешный пилотный выпуск ЦФА на денежный поток от кредита (кредитный ЦФА) на фоне готовящихся регуляторных нововведений по комплексному регулированию подобных цифровых продуктов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Базовый актив выпуска — платежи по кредиту ООО «Рельеф Центр». Доходность выпущенного ЦФА привязана к ключевой ставке Банка России с премией 0,9%. Срок обращения ЦФА — до 20 октября 2026 г. Продукт доступен только квалифицированным инвесторам.

Решение представляет собой цифровой актив, удостоверяющий право его владельца на часть дохода от платежей (основной долг и проценты) по корпоративному кредиту. При этом Сбер сохраняет за собой роль кредитора и продолжает его администрировать. Выпуск позволяет инвестору получать доход от платежей по кредиту вместе с банком.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Размещение выпуска кредитных ЦФА на платформе «Сбера» отвечает запросу на инновационные цифровые инструменты, который мы видим со стороны клиентов. Мы не только создаем новый продукт для инвесторов, но и готовимся к будущим регуляторным возможностям по управлению капиталом — в 2026 г. Банк России планирует ввести комплексное регулирование, которое позволит банкам полноценно учитывать влияние кредитных ЦФА на нормативы достаточности капитала. Первый выпуск кредитного ЦФА важен для апробации технологии, которая в ближайшей перспективе станет полноценным инструментом управления балансом».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА является высокорискованным продуктом, и его приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед покупкой цифровых активов необходимо ознакомиться с риск-декларацией.

Материал содержит информацию, предназначенную для квалифицированных инвесторов, и может описывать финансовые инструменты с высокими рисками, характерными для сложных финансовых инструментов.



