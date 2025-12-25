«Магнит» внедрил технологию цифровой идентификации через Max во всех магазинах с КСО

Российский ритейлер «Магнит» реализовал возможность подтверждения возраста покупателей через национальный мессенджер Max на всех поддерживающих технологию кассах самообслуживания (КСО), которыми оснащены магазины сети. Технология нацелена на улучшение покупательского опыта – она призвана упростить покупки на кассах самообслуживания товаров, имеющих возрастные ограничения, сделав этот процесс быстрее и удобнее.

Сейчас решение работает более чем на 50 тыс. КСО в 15 тыс. магазинах различных форматов по всей России.

Покупка товаров с возрастными ограничениями без предъявления удостоверяющего личность документа доступна пользователям мессенджера Max, привязавшим профиль к «Госуслугам» и создавшим «Цифровой ID». Для подтверждения возраста при приобретении определенных категорий товаров достаточно отсканировать на КСО «Цифровой ID» в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Max.

«Магнит» в сентябре начал тестирование новой технологии подтверждения возраста на КСО с помощью мессенджера Max. Пилотный проект был запущен в 10 магазинах в Москве и Краснодаре. Для запуска нового функционала команда «Магнита» в тесном сотрудничестве с командой Max доработала программное обеспечение касс самообслуживания, чтобы обеспечить интеграционное взаимодействие с инфраструктурой Max и предоставить покупателям оптимальный клиентский сценарий. По итогам успешно проведенного пилота компания приняла решение об активном внедрении технологии.

Ритейлер продолжит масштабировать и дорабатывать технологию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID». В следующем году планируется реализация функционала на обычных кассах, где процесс покупки сопровождает сотрудник магазина.