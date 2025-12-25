Разделы

Фонд «Живой» расширил ИТ-инфраструктуру и обновил сайт при поддержке VK Tech

Фонд «Живой» перенес в облако обновленную версию основного сайта и расширил технические возможности проекта с платформой VK Cloud. Мощности платформы VK Tech предоставил на бесплатной основе. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

«Живой» — благотворительный фонд помощи взрослым, который с 2010 г. специализируется на помощи тяжелобольным гражданам России в возрасте от 18 до 60 лет. Организация помогает оплачивать лекарства и операции людям с различными диагнозами, а также переводит на русский язык руководства для онкологических больных.

На сайте проекта размещены истории подопечных, отчетность и обучающие материалы, поэтому стабильная работа ресурса и сохранность данных критически важны для деятельности фонда и доверия доноров.

В 2025 г. фонду потребовалось увеличить объем облачного хранилища, чтобы установить обновления и запустить новую версию сайта с разделом с гайдлайнами, который включает более 30 переводов и адаптаций международных рекомендаций. Постоянно растущее количество контента — истории пациентов, фото, видео и документы — требовало дополнительных ресурсов для надежного хранения данных. Тесты VK Cloud и рабочие нагрузки показали, что облачная платформа соответствует новым требованиям фонда к высокой доступности, быстрой загрузке страниц и соблюдению норм защиты данных.

«Для нас важно, чтобы сайт фонда работал стабильно — это наш главный инструмент коммуникации с пациентами, врачами и донорами. Когда нам потребовалось увеличить объем хранилища и обновить платформу, команда VK Cloud быстро откликнулась и помогла сделать это без остановки работы сайта. Теперь у нас есть простор для развития: мы сможем улучшать разделы, расширять базу онкогайдлайнов и делать материалы доступнее для людей, которым важна своевременная поддержка. В дальнейшем мы планируем улучшить структуру материалов — добавить категории, фильтры и пояснения, чтобы сделать информацию более удобной для пациентов и специалистов», — отметила директор фонда «Живой» Александра Бородкина.

«Мы рады поддерживать такие социально значимые проекты как фонд “Живой”. Облачная платформа позволяет фонду безопасно хранить данные и справляться с растущими нагрузками за счет масштабирования платформы и размера хранилища. Для нас важно помогать тем, кто заботится о других людях, и делать технологии опорой для дальнейшего развития таких проектов», — отметил руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

