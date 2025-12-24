ГК «Геомир» представляет новое поколение цифровых решений для агропроизводства — платформу «АссистАгро»

ГК «Геомир» объявляет о запуске цифровой платформы «АссистАгро» — нового этапа развития флагманского продукта «История поля». Об этом CNews сообщили представители «АссистАгро».

За годы работы «История поля» стала основой цифрового управления для сотен предприятий: от фермерских хозяйств до крупнейших агрохолдингов. Следующий наш шаг в развитии продукта — переход к экосистеме, где данные, алгоритмы и процессы объединены в единую цифровую платформу.

Эволюция продукта: от учета к интеллектуальному управлению

В России «История поля» стала одним из первых продуктов, систематизирующих данные агропроизводства и создавших основу для цифрового земледелия в России. Следующий этап — платформа «АссистАгро», которая объединяет опыт эксплуатации прежнего продукта и новые технологии искусственного интеллекта, машинного зрения и компьютерного моделирования.

«АссистАгро» превращает накопленные данные хозяйства в управленческие решения — от планирования сева и логистики до прогнозирования урожайности и контроля затрат.

Платформа объединяет в себе более 15 моделей искусственного интеллекта и модулей точного земледелия, которые позволяют не просто фиксировать процессы, а управлять ими в режиме реального времени.

Возможности платформы «АссистАгро»

– Автоматическое распознавание состояния культур, степени развития сорной растительности и признаков заболеваний по фото со смартфона или дрона.

– ИИ-рекомендации по применению средств защиты растений для сохранения и роста урожая.

– Оптимизация маршрутов техники с помощью ИИ-алгоритмов, сокращающие расход топлива и время работы за счет точного моделирования движения по полю.

– Прогнозирование нагрузки на технику и персонал, формирование сменных заданий и контроль выполнения.

– Построение отчетности под задачи руководителей и агрономических служб с визуализацией ключевых показателей в виде BI-дашбордов.

Экономический эффект для агропредприятий

По данным пилотных проектов, внедрение «АссистАгро» позволяет достичь: снижения расхода удобрений и средств защиты растений до 15%; повышения урожайности до 10% благодаря глубокому анализу плодородия почв и условий выращивания; сокращения топливных затрат благодаря оптимизации логистики техники; повышения прозрачности и управляемости производственных процессов.

Поддержка действующих клиентов

ГК «Геомир» продолжает сопровождение и техническую поддержку пользователей продукта «История поля» для текущих клиентов. Для новых клиентов все проекты будут реализовываться на базе «АссистАгро».

Илья Воронков, генеральный директор компании «Геомир»: «История поля» стала отправной точкой цифровой трансформации многих хозяйств. Технологии не стоят на месте. Платформа «АссистАгро» — это новое поколение цифровой платформы, где каждый гектар управляется данными и алгоритмами. Сегодня цифровизация в агро перестает быть модным словом и становится конкретной экономикой: наши клиенты уже видят сокращение издержек и рост эффективности благодаря точным решениям».