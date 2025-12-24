Разделы

B2B-Center представил первое российское решение для онлайн-мониторинга поставок

B2B-Center (входит в российскую платформу b2b и b2g торговли B2B-РТС) запустил сервис для онлайн-мониторинга поставок, работающий на базе сквозного облачного решения цифровизации закупок B2B Altis. Новый функционал ликвидирует «слепую зону» в закупках – период между размещением заказа у поставщика и доставкой, снижая риски миллионных убытков от возможных срывов критически важных заказов. Теперь заказчику в реальном времени видны все нужные ему контрольные точки: от подписания документов до производства и поступления на склад. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

После подписания контракта заказчик часто не знает, что происходит на производстве, в логистике, на таможне, опираясь лишь на дату исполнения контракта. С новым сервисом B2B-Center на базе решения B2B Altis заказчик и поставщик взаимодействуют в едином цифровом контуре, где прозрачны все этапы поставки, статус, требования, подтверждающие документы, сроки и изменения, чтобы избежать масштабных убытков от задержек или срывов.

В онлайн-режиме поставщик отмечает ключевые этапы от запуска в производство до отгрузки, актуализирует графики, загружает необходимые документы и указывает причины задержек. Заказчик видит актуальный статус, заранее получая сигналы о рисках срыва, что дает время на изменение схемы логистики, подключение альтернативного поставщика, использование резервных запасов. Дополнительное удобство – все обсуждения, согласования изменений и документы по поставке сохраняются в системе в виде истории исполнения сделки.

«Сегодня надежность цепочек поставок стала одним из главных конкурентных преимуществ бизнеса. С новым сервисом мы расширяем функционал электронной торговой площадки, создавая цифровую среду для мониторинга полного жизненного цикла заказа: от поиска поставщика до приемки готовой продукции на складе. Уверены, что сервис повысит эффективность взаимодействия заказчиков и поставщиков», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Сервис онлайн-мониторинга поставок доступен пользователям облачного решения цифровизации закупок B2B Altis в рамках модуля «Altis Заказы». Подключить его можно при создании заказа через Реестр потребности или Корпоративного интернет-магазина (КИМ).

