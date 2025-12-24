Разделы

Акции «Базиса» включены в индекс IPO Московской Биржи

Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» (MOEX — BAZA) (далее – «Группа», «Компания» или «Базис»), крупнейший российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о том, что акции Компании включены в индекс IPO Московской Биржи (MIPO).

Индекс MIPO, доступный по ссылке, включает акции эмитентов, которые провели первичное размещение или листинг на бирже не ранее чем за два года до даты формирования базы расчета. Он служит инструментом для отслеживания динамики компаний, недавно вышедших на рынок капитала.

Включение ценной бумаги в индекс Московской биржи будет способствовать притоку инвестиций со стороны фондов, ориентированных на отслеживание данного индекса, что положительно скажется на её ликвидности и привлекательности для инвесторов.

Напомним, что торги акциями «Базис» стартовали 10 декабря под тикером BAZA (ISIN RU000A10CTQ0). Акции включены во второй уровень котировального списка Московской Биржи.

Основные сведения о Группе:

  • «Базис» – крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой (ПО УДИ)1 в России по итогам 2024 г. , лидер в крупнейшем сегменте рынка ПО УДИ – ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры, включающем серверную виртуализацию и VDI. Также по результатам 2024 г. Группа является вторым крупнейшим игроком в сегменте ПО контейнеризации2.
  • Группа предлагает широкой клиентской базе единственную на рынке экосистему ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой корпоративного класса, которая позволяет комплексно проектировать, развертывать и эксплуатировать ИТ-системы любой сложности. Продуктовое предложение включает 10 решений, разработанных на собственной кодовой базе, а вся экосистема покрывает полный спектр потребностей корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая высокое соответствие функционалу мировых лидеров.
  • На сегодняшний день решения компании лежат в основе более 230 федеральных и региональных государственных информационных систем и сервисов. Экосистема «Базис» обеспечивает соответствие инфраструктуры всем законодательным требованиям, надежность, безопасность и фундамент для устойчивого развития в условиях цифровизации и технологического суверенитета.

1Динамическая ИТ-инфраструктура – это гибкая и настраиваемая ИТ-инфраструктура предприятия, которая может автоматически масштабироваться и адаптироваться к изменяющимся потребностям корпоративных заказчиков

2Согласно исследованию iKS-Consulting «Рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой», 2025

Рекламаerid:2W5zFH3EqckРекламодатель: ООО «БАЗИС»ИНН/ОГРН: 7731316059/1167746462135Сайт: www.basistech.ru

