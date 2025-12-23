Устройства Aquarius готовы к работе под управлением ОС «Аврора» версии 5.2

Устройства компании «Аквариус» готовы к работе под управлением доверенной ОС «Аврора» версии 5.2 и вскоре будут предложены российским корпоративным заказчикам

Благодаря тесному партнерству команд «Открытой мобильной платформы» и собственного центра разработок «Аквариуса» в Нижнем Новгороде, пользователи мобильных устройств Aquarius одними из первых получат актуальные обновления ОС. Накопленные за годы сотрудничества компетенции позволяют адаптировать новые версии и обновлять устройства в кратчайшие сроки. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Среди ключевых улучшений обновленной версии 5.2 — расширенные возможности в сфере информационной безопасности, геолокации, интеграции с MDM-системами и «Аврора Центр». Теперь система поддерживает подключение внешних камер и микрофонов, а для разработчиков добавлены новые API и инструменты.

Планшеты и смартфоны Aquarius используются в финансовом секторе, госуправлении, телекоммуникациях, на транспорте и в энергетике. В 2026 г. линейка корпоративных мобильных устройств компании пополнится производительными новинками.

Вместе с новыми устройствами заказчики получат ОС «Аврора» 5.2 в корпоративном или сертифицированном варианте с дополнительными функциями. Среди них — возможность использовать устройство как полноценное рабочее место с подключением внешнего монитора, клавиатуры и мыши, которые в составе единого комплекса от «Аквариуса» обеспечивают гарантированную совместимость. Пользовательские приложения и интерфейсы адаптируются к увеличенному разрешению, предоставляя больше экранного пространства для работы с офисными задачами.

«Аврора» 5.2 также расширяет выбор приложений. Благодаря поддержке технологии PWA (Progressive Web Apps) появится возможность запуска мобильных веб-приложений, которые неотличимы от нативных (иконки, навигация, полноэкранный режим). В российском сегменте уже представлены сотни PWA-приложений: банковские сервисы, голосовые помощники, сервисы доставки, новости, игры и др.