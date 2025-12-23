«Сварог» готовится к полету

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ начались работы по созданию нового космического спутника, который получил имя в честь древнеславянского бога Солнца «Сварог-1». Главным назначением нового космического аппарата должно стать исследование идущих из глубин Вселенных гамма-всплесков. Кроме того, спутник будет заниматься отработкой орбитальных маневров. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

«Сварог-1» будет относиться к классу 3U-кубсатотов — то есть малых искусственных спутников, чьи размеры составляют 10×10×30 см. В основе аппарата будет положена спутниковая платформа «ОрбиКрафт-Про» от российской частной космической компании «Спутникс». На «Свароге» будут установлены сразу два разработанных в МИФИ прибора – гамма-спектрометр «Наталия», разрабатываемый кафедрой экспериментальной ядерной физики и космофизики, а также двигатель на парах сухой жидкости, создаваемый лабораторией плазменных ракетных двигателей Института Лазерных и плазменных технологий МИФИ.

После успешного испытания на орбите, планируется коммерциализация этих устройств и полученных со спутника научных данных, которая будет осуществляться созданной при МИФИ инновационной компанией СТАР (Спутниковые технологии и астроразработки).

«Уже прошла приемка модифицированной спутниковой платформы будущего спутника с солнечными панелями на арсениде галлия для повышенной энергетики аппарата и X-передатчиком для быстрой связи с Центром управления полетами, — сказал руководитель Центра космических исследований и технологий МИФИ Евгений Степин. — Следующий шаг – интеграция полезной нагрузки на платформу, что будет сделано уже в следующем году!»

По словам Евгения Степина, создание такого космического аппарата и полезной нагрузки для него требует объединения усилий нескольких научных групп, подразделений и институтов МИФИ, что становится возможным благодаря организационной и координационной деятельности Центра космических исследований и технологий

Работы по созданию спутника финансируются грантом Фонда содействия инновациям. Полученный грант реализуется в рамках образовательного проекта Space-Pi «Дежурный по планете», и к нему будут привлекаться школьники и студенты, которые хотят связать свое будущее с космонавтикой, а интересная научная задача спутника позволит расширить охват таких мотивированных ребят.