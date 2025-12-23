Разделы

ПО Электроника Импортонезависимость
|

«Сварог» готовится к полету

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ начались работы по созданию нового космического спутника, который получил имя в честь древнеславянского бога Солнца «Сварог-1». Главным назначением нового космического аппарата должно стать исследование идущих из глубин Вселенных гамма-всплесков. Кроме того, спутник будет заниматься отработкой орбитальных маневров. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

«Сварог-1» будет относиться к классу 3U-кубсатотов — то есть малых искусственных спутников, чьи размеры составляют 10×10×30 см. В основе аппарата будет положена спутниковая платформа «ОрбиКрафт-Про» от российской частной космической компании «Спутникс». На «Свароге» будут установлены сразу два разработанных в МИФИ прибора – гамма-спектрометр «Наталия», разрабатываемый кафедрой экспериментальной ядерной физики и космофизики, а также двигатель на парах сухой жидкости, создаваемый лабораторией плазменных ракетных двигателей Института Лазерных и плазменных технологий МИФИ.

После успешного испытания на орбите, планируется коммерциализация этих устройств и полученных со спутника научных данных, которая будет осуществляться созданной при МИФИ инновационной компанией СТАР (Спутниковые технологии и астроразработки).

«Уже прошла приемка модифицированной спутниковой платформы будущего спутника с солнечными панелями на арсениде галлия для повышенной энергетики аппарата и X-передатчиком для быстрой связи с Центром управления полетами, — сказал руководитель Центра космических исследований и технологий МИФИ Евгений Степин. — Следующий шаг – интеграция полезной нагрузки на платформу, что будет сделано уже в следующем году!»

Владимир Ивин, замглавы ФТС России: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет
цифровизация

По словам Евгения Степина, создание такого космического аппарата и полезной нагрузки для него требует объединения усилий нескольких научных групп, подразделений и институтов МИФИ, что становится возможным благодаря организационной и координационной деятельности Центра космических исследований и технологий

Работы по созданию спутника финансируются грантом Фонда содействия инновациям. Полученный грант реализуется в рамках образовательного проекта Space-Pi «Дежурный по планете», и к нему будут привлекаться школьники и студенты, которые хотят связать свое будущее с космонавтикой, а интересная научная задача спутника позволит расширить охват таких мотивированных ребят.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка

Беспилотные авто заблокировали движение в Сан-Франциско. Они не смогли проехать перекрестки с неработающими светофорами при отключении электричества

Вредные советы интегратора: как провалить проект по внедрению ERP

Китайцы создали чипы, которые генерят видео в 100 раз быстрее ИИ-процессоров Nvidia

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще