Страна получила 72-кубитный квантовый компьютер на атомной платформе

Ученые физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, участвующие в Квантовом проекте, повысили размерность прототипа квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия до 72 кубитов. Об этом CNews сообщили представители «Росатом Квантовые технологии».

Квантовый регистр с новым показателем был реализован научной группой Центра квантовых технологий физического ф-та Московского университета в ходе контрольного эксперимента, проведенного в рамках российской дорожной карты по квантовым вычислениям, которой руководит госкорпорация «Росатом». Точность двухкубитной операции была продемонстрирована на уровне 94%.

В 2025 г. ученые МГУ усовершенствовали архитектуру квантовой вычислительной системы, на которой проводился эксперимент, что открыло новые возможности к дальнейшему масштабированию, а в будущем – к реализации коррекции ошибок.

Вычислитель Московского университета вошел в лидерскую тройку российских квантовых компьютеров, достигших рубежа в 70 кубитов. Ранее в рамках контрольных экспериментов научными группами Квантового проекта были продемонстрированы 70-кубитный процессор на ионах иттербия и 72-кубитный вычислитель на ионах кальция.

Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом»: «Достижение 72-кубитов на атомной платформе – это результат, который подтверждает системное развитие отечественного Квантового проекта – наши устойчивые позиции в квантовых исследованиях и создании прототипов квантовых вычислителей. Особенно важно, что ученые сделали очередной шаг в сторону поступательного повышения достоверности операций, что позволит масштабировать производительность квантовых вычислителей и их способность в будущем решать сложные задачи в ходе применения этойпрорывной технологии в различных отраслях. В конечном счете, мы нацелены на то, чтобы эффекты от «квантовой практики» стали новым ресурсом конкурентоспособности наших предприятий и экономики в целом, а развитие квантовой науки обеспечивало незыблемый суверенитет нашей страны в сфере технологий будущего».

Станислав Страупе, руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова: «В ходе эксперимента наша научная группа применила новую архитектуру квантового компьютера, особенностью которой является разделение вычислительного регистра на зону памяти для долгосрочного хранения информации, зону взаимодействия, в которой происходят операции, и зону считывания, где осуществляется измерение. В нынешнем контрольном эксперименте были задействованы первые две зоны, третью мы будем развивать на следующем этапе. Если к 2030 г. будет достигнут масштаб вычислителя в несколько сотен «хороших» кубитов с высокой достоверностью операций, это сделает возможным реализацию логических операций с коррекцией ошибок и запускуникальных алгоритмов. Это будет граница задач, которые для классического компьютера уже невыполнимы».

Владимир Белокуров, декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор: «Московский университет является одним их ключевых участников реализации дорожной карты по квантовым вычислениям госкорпорации «Росатом». Контрольные эксперименты в рамках дорожной карты демонстрируют результативность научной работы, которая ведется в стенах наших лабораторий. В научную группу, развивающую прототип квантового вычислителя на нейтральных атомах, входят молодые ученые, аспиранты и, главное, – студенты. Приятно отметить, что с самого начала своего исследовательского пути они стали участниками такого масштабного научного проекта».