Партнерство с OCS позволит разработчику инфраструктурного софта «5А» нарастить продажи в России

Дистрибьютор OCS займется продвижением решений компании «5А» — российского разработчика программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой. В рамках сотрудничества ассортимент OCS пополнят два продукта: балансировщик трафика и система управления облачными сервисами. Решения бренда станут доступны более чем 7 тыс. партнеров дистрибьютора по всей стране по онлайн- и офлайн-каналам. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Благодаря продуктам вендора, которые дополнили софтверный портфель OCS, бизнес сможет повысить производительность и отказоустойчивость корпоративной инфраструктуры. Система управления трафиком «Балансировщик 5А» обеспечивает централизованную балансировку нагрузки на корпоративные серверы и подходит организациям с высоконагруженными ИТ-системами. Решение помогает как оптимизировать эксплуатационные процессы в компании, так и масштабировать ИТ-инфраструктуру. Второй продукт — «Система управления облачными сервисами 5А» — предлагает решение для управления виртуальной инфраструктурой. Все ресурсы компании, программные и аппаратные, агрегируются на платформе в виде доступных к заказу сервисов. С помощью решения бизнес может оценить реальные объемы используемых подразделениями ИТ-ресурсов, а следовательно — закупать и содержать только необходимые для работы ПО и ИТ-оборудование. В процессе разработки своих решений вендор учитывал особенности большинства участников российского рынка, потому системы отвечают потребностям как крупных компаний, так и небольших игроков — МСБ и стартапов. При этом программное обеспечение бренда включено в реестр Минцифры России.

Цифровизация

Сотрудничество откроет вендору «5А» доступ к партнерской сети дистрибьютора: дилеры и интеграторы смогут приобрести продукты бренда через электронную B2B-площадку OCS, а также географически распределенную сеть офисов. Новые каналы продаж позволят вендору расширить географию и увеличить объемы реализации ПО. Помимо этого, присутствие продукции «5А» в портфеле дистрибьютора повысит узнаваемость бренда и уровень доверия к решениям среди бизнес-заказчиков.

«Спрос на российский софт для управления ИТ-инфраструктурой заметно растет последние несколько лет. Бизнес нуждается в отечественных решениях, которые обеспечат как импортонезависимость, так и привычный уровень надежности и быстродействия. Партнерство OCS и «5А» — стратегический шаг. Сотрудничество повысит доступность современных отечественных разработок в сфере инфраструктурного софта для компаний по всей России, что, в свою очередь, откроет дополнительные возможности для импортозамещения ПО данного типа», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

