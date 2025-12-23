Разделы

OmniLine автоматизировала управление проектами и внедрила юнит-экономику на платформе BPMSoft

Системный интегратор OmniLine завершил цифровизацию управления проектной деятельностью и внедрил юнит-экономику на базе low-code-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Решение позволяет в режиме реального времени анализировать загрузку команд, себестоимость проектов и эффективность использования ресурсов.

Ранее компания автоматизировала процесс пресейла на платформе BPMSoft, что позволило повысить конверсию коммерческих предложений в сделки на 20%. После успешного завершения первого этапа следующим шагом стало выстраивание сквозной управляемости проектного контура. До внедрения процессы были разрозненными: руководители использовали разные инструменты, план-фактный анализ отсутствовал, а учёт рабочего времени и сбор отчетности выполнялись вручную. Это увеличивало трудозатраты, снижало достоверность данных, создавая операционные риски.

В качестве единой основы для цифровой трансформации OmniLine выбрала BPMSoft. Low-code-архитектура и встроенные ИИ-инструменты позволили автоматизировать контроль выполнения задач, зафиксировать трудозатраты, обеспечить корректный биллинг и реализовать план-фактный анализ в реальном времени.

Особое внимание было уделено интеграции проектного блока с пресейлом. Данные о реальной трудоемкости передаются менеджерам и используются для повышения точности расчетов и подготовки обоснованных коммерческих предложений. Кроме того, система минимизирует многозадачность: каждый специалист работает в рамках разработанного сценария. Это сократило риски срыва сроков и создало устойчивую основу для масштабирования бизнеса.

В результате проектный офис OmniLine повысил свою эффективность: вырос объём выполняемых задач без расширения штата, процессы стали прозрачными и управляемыми, а фактические трудозатраты — фиксируются автоматически. Компания снизила себестоимость проектов и ускорила их реализацию.

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения
Цифровизация

Артем Попов, директор компании OmniLine, сказал: «В интеграторском бизнесе важно понимать, где возникает дефицит или, наоборот, избыток ресурсов. Без юнит-экономики сложно рассчитывать маржинальность проектов, управлять ценой и сохранять конкурентоспособность. Ранее такие расчеты часто выполнялись вручную. Теперь система автоматически фиксирует реально отработанное время и предоставляет прозрачную аналитику по каждому кейсу».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, отметил: «Компаниям важно выстраивать сквозные процессы — от подготовки предложения до финального результата. В OmniLine платформа BPMSoft используется именно как управленческий контур: она объединяет продажи, проектное исполнение и аналитику, позволяя принимать решения на основе данных».

