Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Оформление участков для строительства дорог в Подмосковье перевели в «цифру»

Теперь государственные учреждения и казенные предприятия Московской области могут получить земельные участки для строительства объектов транспортной инфраструктуры онлайн. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровизация госуслуг – это не только удобство, но и реальный инструмент для ускорения реализации инфраструктурных проектов в регионе. Перевод процесса предоставления земельных участков для строительства дорог полностью в электронный вид позволил сократить срок оказания услуги с 22 до 15 рабочих дней. Благодаря этому государственные учреждения и казенные предприятия Подмосковья могут оперативно оформлять необходимую документацию и быстрее приступать к строительству», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». В ее рамках юридические лица (государственные учреждения и казенные предприятия) могут получить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование для строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Услуга предоставляется бесплатно. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение 15 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Власти обязали при регистрации доменов идентифицироваться через Госуслуги

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще