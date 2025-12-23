Разделы

Бренд Bloody представил беспроводные гарнитуры GR520 и GR585

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две беспроводные игровые гарнитуры GR520 и GR585. Стабильная связь и низкая задержка обеспечиваются как при беспроводном соединении 2,4 ГГц, так и через Bluetooth. Подключаться можно также и по кабелю.

В новинках установлен высокоточный динамик 50 мм, уникальная лазерная обработка мембраны позволяет улучшить чёткость низких частот и снижает вероятность искажения звука. Частотный диапазон моделей составляет 20 Гц – 20 кГц, чувствительность – 105 дБ, а импеданс – 16 Ом. С такими характеристиками и альбом любимой группы, и саундтрек новой инди-игры раскроются со всех сторон.

Для связи с товарищами по команде предусмотрен съемный микрофон с чувствительностью -42 дБ и частотным диапазоном 100 Гц – 10 кГц. Посторонние фоновые шумы не помешают общению благодаря шумоподавлению.

Для подключения используется беспроводное соединение 2,4 ГГц с экстремально низкой задержкой, либо Bluetooth v5.3. В комплекте идёт не только ресивер Type-C, но и адаптер на USB-A, с которым наушники можно будет подключать к самым разным устройствам. Рабочий диапазон – до 12 м. Также предусмотрено проводное подключение через разъём 3,5 мм.

bloody-headphones.jpg

3D-амбушюры с эффектом памяти подстраиваются под форму ушей, обеспечивая комфортную посадку в течение всего дня. В GR520 установлено металлическое регулируемое оголовье, складная конструкция позволяет брать наушники с собой в дорогу. В GR585 оголовье также регулируется, прочная конструкция адаптируется под любую форму головы.

На корпусе новинок расположены кнопки для управления воспроизведением, громкостью, подключением и прочими функциями. В GR520 установлена яркая RGB-подсветка, в GR585 используется 7-цветная подсветка. Обе модели получили аккумулятор на 1050 мАч и работают до 80 часов с выключенной подсветкой. При этом у GR520 с подсветкой время работы сокращается до 40 часов, а у GR585 – до 55 часов. Кабели Type-C для зарядки и AUX идут в комплекте.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

