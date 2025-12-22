Полигон для роботов: «Сколково» представил первые результаты работы инкубатора строительной робототехники

«Сколково» презентовал первые результаты инкубатора строительной робототехники, где создаются и пилотируются разные типы роботов. Он стал продолжением стройтех-акселератора Build UP, который ежегодно проводит «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Соглашение о создании инкубатора было подписано в 2025 г. с лидерами девелоперского рынка России: «Галс-Девелопмент» и Upside Development.

Как отметил заместитель председателя правления Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Алексей Паршиков, первые мероприятия инкубатора уже позволили продемонстрировать перспективные разработки Президенту России, представителям госсектора и компаниям-партнерам. Состоялись и первые применения роботов как на строительных площадках, так и в жилых поселках.

Для инкубатора отбираются решения с подтвержденным отраслевым спросом. За счет сфокусированной поддержки разработчиков капитализация таких решений будет быстро расти. «Сколково» предоставляет специальный набор инструментов в виде льгот стартапам и командам партнеров – гранты, возмещение таможенных пошлин и инвестиций. Эксперты инновационного центра разрабатывают планы развития участников инкубатора.

Пилотные запуски проектов инкубатора проводятся на инфраструктуре Инновационного центра «Сколково» и партнеров для верификации эффектов. Самые востребованные высокотехнологичные разработки, позволяющие быстро решать текущие задачи отрасли, получают возможность ускоренного доращивания. В результате работы инкубатора будет сформирован портфель перспективных технологических стартапов для инвестирования.

В «Сколково» с 2025 г. запущена программа по показательным внедрениям, в рамках которой Фонд оплачивает первое испытание технологий на территории центра или у партнеров. «Таким образом, помимо грантов Build UP на доращивание, можно дополнительно получить гранты на внедрение. В ноябре первым участников «Сколково» получил грант 10 млн руб на пилотное внедрение в «Сколково» робот «Пиксель» компании «Автономика». В следующем году мы намерены увеличить грантовую поддержку участников инкубатора», – сказал зампредправления «Сколково».

Кроме того, он напомнил, что «Сколково» развивается в направлении технологического лидерства. Это программа с большими чеками инвестиций – по 50 и более миллионов. «Мы вкладываем в компании для масштабирования производства. И эти же инструменты мы планируем обсуждать для применения в формате инкубатора робототехники», – сказал Алексей Паршиков.