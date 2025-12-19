Франчайзи Rostic's перевел 2,5 тысячи сотрудников на платформу Dion за 2 недели

IRB Family, франчайзи-партнер сети ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s, перевел более 2,5 тыс. своих сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1»). Переход позволил обеспечить стабильную и безопасную связь для принадлежащих франчайзи ресторанов, которые находятся более чем в 140 городах страны, и снизить затраты на владение системой ВКС по сравнению с предыдущим решением на 30%.

После ухода зарубежного вендора с российского рынка ИТ департамент IRB Family искал российскую платформу, отвечающую требованиям надёжности, отказоустойчивости и масштабируемости. Кроме того, для IRB Family было важно гарантировать стабильное качество связи даже при низкой скорости интернет-каналов в ресторанах в удаленных регионах и поддержку совместной работы с документами вплоть до массовых собраний с участием до 5 тыс. сотрудников. После тестирования ряда решений была выбрана платформа Dion вендора «Нота», которая полностью соответствовала всем заявленным требованиям компании.

Полномасштабное внедрение было реализовано в рекордно сжатые сроки — всего за две недели. Это стало возможным благодаря ряду преимуществ платформы: облачной SaaS-модели, позволившей избежать сложных установочных процедур и интуитивно понятному интерфейсу, который упростил процесс обучения и позволил командам сразу начать продуктивную работу. На протяжении проекта заказчик получал всестороннюю поддержку вендора «Нота» и партнера «Крайон» при настройке интеграций с внутренними системами.

Внедрение Dion позволило обеспечить IRB Family высокозащищенную связь со сквозным шифрованием для более чем 2,5 тыс. сотрудников управляющей компании и руководителей ресторанов по всей России, а также создать инфраструктуру для проведения массовых мероприятий и обучающих вебинаров для 10 тыс. работников сети. Привычный для сотрудников функционал обеспечил бесшовную миграцию на безопасное отечественное решение.

«Для распределенной сети, объединяющей сотни ресторанов, стабильная связь — это основа операционной деятельности. В таких условиях сбои в коммуникациях напрямую влияют на бесперебойность работы ресторанов и удовлетворенность гостей. Мы это понимаем и видим растущий запрос со стороны крупного бизнеса на комплексные и надежные решения для коммуникаций, которые могут быть быстро развернуты по всей стране. Успешное внедрение Dion в IRB Family доказывает, что наша платформа полностью готова к работе в масштабах распределенных компаний с тысячами сотрудников, обеспечивая значительную экономию для бизнеса» — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций Dion.

«Для нас было принципиально важно, чтобы каждый сотрудник — от менеджера в штаб-квартире до управляющего в ресторане на другом конце страны — мог оставаться на связи, чувствовать себя частью большой команды и решать свои задачи без задержек и сбоев. Переход на Dion прошёл для нас бесшовно, во многом благодаря поддержке наших партнёров в Крайон. Мы сохранили привычный формат работы, обеспечили стабильную коммуникацию и тем самым поддержали бесперебойную работу всей сети», — отметил ИТ-директор IRB Family Александр Карасев.