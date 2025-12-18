Разделы

«Росэл» увеличил вдвое объем услуг по нанесению гальванических покрытий

Холдинг «Росэл» увеличил объем услуг по нанесению гальванических покрытий в два раза за девять месяцев 2025 г. Гальваника широко востребована в электронике и приборостроении. Она обеспечивает защиту металлов от коррозии, повышает твердость и износостойкость материалов. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Гальваника – процесс нанесения тонкого металлического слоя на поверхность изделия с помощью электрического тока. Это необходимо для защиты металлов от различных воздействий. В электронике, например, гальваника обеспечивает надежный электрический контакт и защиту от окисления, а в машиностроении продлевает срок службы деталей, работающих в сложных условиях.

Оказанием услуги занимается предприятие «Электроприбор» Концерна «Автоматика» (входит в «Росэл»). Здесь наносят более 30 видов химических и электрохимических покрытий на детали из стали, алюминия, меди и их сплавов. Производственные линии полностью автоматизированы: каждый этап технологического процесса – от дозирования химических добавок до последовательности обработки деталей – контролируется специальными системами.

Все гальванические ванны оснащены защитой от перегрева и датчиками уровня, которые контролируют количество раствора, предназначенного для процесса гальванизации. На всех линиях используется оборотная вода, что минимизирует риски загрязнения окружающей среды.

«За девять месяцев текущего года наше предприятие показало уверенный рост объема услуг по нанесению гальванических покрытий. Это привело к увеличению выручки более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим большую заинтересованность в гальванических решениях со стороны заказчиков, которая подтверждает высокое качество нашей работы. На предприятии используются составы электролитов, позволяющие получать покрытия, гарантирующие надежность даже в условиях экстремальных температур, повышенной влажности и агрессивного механического воздействия», – сказал генеральный директор «Электроприбора» Алексей Трошин.

