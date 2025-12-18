Мобильный интернет МТС «забурлил» с новой скоростью в Аршане

МТС расширила покрытие сети в курортном поселке Аршан. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аршан известен лечебными минеральными источниками, санаториями, горными тропами, водопадами и буддийским храмом. Ускоренный интернет покрывает весь поселок и его достопримечательности, включая жилые и гостевые дома, магазины, территорию дацана, а также популярные туристические маршруты.

Установка нового телеком-оборудования в нескольких локациях Аршана позволила в полтора раза повысить скорость мобильного интернета и увеличить емкость сети, что дает возможность абонентам МТС с еще большим комфортом выходить в сеть, использовать соцсети и мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения.

«Аршан — одно из любимых мест отдыха у жителей Бурятии, Иркутской области и других регионов страны. Главным магнитом для отдыхающих являются бальнеологические курорты и источники, которые бьют из-под земли круглый год. Проанализировав нагрузку на сеть, мы нарастили мощность оборудования, чтобы наши абоненты могли с комфортом использовать привычные цифровые сервисы, даже в периоды максимальной нагрузки на сеть, что особенно будет актуально на предстоящих новогодних праздниках», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.