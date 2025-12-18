ГК «Солар» и «Скан-Интерфакс»: количество сообщений на тему мошенничества в РФ за 5 лет выросло на 85%

Количество публикаций в российских СМИ на тему мошенничества за пять лет — с 2020 по 2025 г. — увеличилось на 85%, с 1,3 млн до 2,4 млн сообщений. Это следует из совместной аналитики системы оценки репутации «Скан Интерфакс» и ГК «Солар». В ходе анализа было изучено более 60 тыс. российских медиа, включая радио, газеты, журналы, онлайн-издания, отраслевые порталы и тематические блоги.

Средний прирост упоминаемости темы в СМИ в год за пятилетний период составил 14%. В неполном 2025 г. количество публикаций на тему мошенничества увеличилось на 27% относительно аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о сохраняющейся высокой актуальности проблемы.

В топ мошеннических схем, получивших наибольшее освещение медиа, вошли телефонное мошенничество, получение доступа к банковским счетам, инвестиционное мошенничество, фишинг и мошенничество с использованием дипфейков. Такой фокус информационного внимания обусловлен ростом числа киберпреступлений. Так, по данным ГК «Солар», количество ИБ-инцидентов по итогам 2024 г. выросло на 64%. Это способствует росту общественной тревожности по теме кибербезопасности.

Рост интереса к теме как медиа, так и граждан, подтверждается и другими исследованиями. Так, по результатам опроса «Лаборатории Касперского», за повесткой в сфере информационной безопасности следит каждый четвертый россиянин, за более широкими ИТ-новостями — 30% опрошенных, а вопросами защиты цифровой личности и жизни интересуется каждый пятый. В числе наиболее востребованных тем среди тех, кто следит за кибербезопасностью в новостях, оказались телефонное и интернет-мошенничество (их назвали 64% и 63% соответственно).

Юлия Ганина, PR-директор ГК «Солар», сказала: «Мы видим рост интереса к теме кибербезопасности как со стороны медиа, так и со стороны бизнеса и граждан. В таком потоке информации легко потеряться. В современном мире, где технологии становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, важно не только знать о возможных угрозах, но и уметь грамотно защищать свои данные, соблюдать принципы кибергигиены и критически оценивать информацию. Поэтому мы в «Соларе» в ноябре запустили медиа «Киберболоид», где вместе с экспертами разбираемся в сложных темах и делимся проверенной информацией. Надеемся, что эти и другие проекты бизнеса и государства позволят наращивать цифровую грамотность и научат каждого гражданина более осознанно подходить к своей безопасности. Совместными усилиями мы можем создать более безопасное и устойчивое цифровое пространство для всех».

«Мы фиксируем устойчивый рост внимания к теме мошенничества как со стороны СМИ, так и со стороны общественности. Аналитика Скан показывает, что за последние годы медиаполе по этой теме стало гораздо более динамичным и разнообразным. Это связано как с развитием самих схем, так и с повышением чувствительности аудитории к вопросам цифровой и финансовой безопасности. Поэтому для нас важно помогать бизнесу видеть эти тенденции и своевременно реагировать на них», — отметил представитель «Скан-Интерфакс».