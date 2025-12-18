«Алиса AI» в «Яндекс Go» стала доступна первым пользователям в режиме бета-тестирования

В приложении «Яндекс Go» теперь можно по-новому взаимодействовать с городскими сервисами — с помощью «Алисы AI». Нейросеть готова помочь с самыми разными поручениями, от вызова такси до закупки продуктов к ужину. Сперва она определяет, какой из сервисов подходит для решения задачи, а затем передает ее ИИ-агентам «Такси», «Еды», «Лавки» или «Доставки». Об этом CNews сообщили представителям «Яндекс Go».

Благодаря агентам пользователи получают доступ к возможностям разных сервисов в рамках одного чата. «Яндекс Go» — один из первых в мире городских супераппов с собственной мультиагентной системой. Попробовать возможности «Алисы AI» в «Яндекс Go» в режиме бета-тестирования уже могут первые пользователи из листа ожидания, а в будущем она станет доступна всем.

С появлением «Алисы AI» взаимодействовать с сервисами «Яндекс Go» стало еще проще и удобнее. Перейти в чат с нейросетью можно с главной страницы «Яндекс Go» — для этого нужно нажать на кнопку «Найти с Алисой AI».

Теперь пользователю не нужно тратить время, чтобы искать продукты вручную: после запроса «Найди морковь для супа» нейросеть обратится к агенту «Лавки», который подберет варианты — от свежей мытой до вареной или замороженной в кубиках. Если написать «Хочу отправить торт бабушке», то «Алиса АI» привлечет агента «Доставки», который выяснит все нюансы, предложит подходящие опции и предзаполнит форму заказа. Пользователю останется лишь финально подтвердить условия. А если захочется пообедать, можно сказать: «Найди ресторан, где поесть пиццу с анчоусами в Тверском районе», — и нейросеть выдаст список заведений с фотографиями, краткой информацией и адресами.

С появлением чата с «Алисой AI» больше не нужно переключаться между вкладками в приложении. Нейросеть может предложить решить одну и ту же задачу разными способами, подключив сразу нескольких агентов. Например, можно отправить запрос: «Хочу на обед томатный суп с креветками». «Алиса AI» обратится к ИИ-агентам «Лавки» и «Еды», и они предложат варианты: рецепт с перечнем необходимых продуктов, доступных для заказа, или рестораны с подходящими блюдами. Кроме того, «Алиса AI» будет полезна в ситуациях, когда сложно определиться с выбором. Например, если пользователь пока не решил, что хочет съесть, нейросеть как личный консультант предложит варианты на основе пожеланий и предпочтений.

Общаться с «Алисой AI» можно не только текстом, но и голосом. Это особенно удобно в спешке — например, когда нужно быстро отправить вещь другу. Также голосом можно заказать такси или надиктовать список продуктов для праздничного ужина.

Пользователям «Яндекс Go» стали доступны и те возможности «Aлисы AI», которые уже есть в приложении «Алиса AI» или в «Поиске». Нейросеть можно попросить найти нужное место в городе, например: «сезонное хранение шин в Москве». Или спросить, где находится открытый ледовый каток с пробными уроками для ребенка. А еще перед выходом из дома в том же чате у «Алисы AI» можно узнать прогноз погоды.