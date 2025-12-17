«Генерал-1» автоматизировал нестандартные бизнес-процессы в «1С:Бухгалтерии предприятия 8»

ООО ЧОО «Генерал-1» специализируется на оказании охранных услуг и предоставлении в аренду различного оборудования с последующим обслуживанием. Основной задачей компании является обеспечение охранной деятельности клиентов и бесперебойная работа техники на их объектах.

Главной целью организации было продолжение работы в привычной программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», с настройкой в ней дополнительных модулей для полного закрытия всех специфических операционных процессов, не охваченных типовым функционалом. Ранее компания использовала устаревшее решение «1С:Бухгалтерия 7.7», где значительная часть учета велась вручную или в разрозненных системах. Это порождало ошибки, дублирование данных и сложности с получением аналитики. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф».

Кроме того, отсутствовала эффективная система складского учета, не был автоматизирован расчет взаиморасчетов с контрагентами и не был налажен обмен данными с CRM-системой «Мегаплан».

Перед ООО ЧОО «Генерал-1» стояли конкретные задачи: централизовать учет объектов, контрагентов и оборудования; автоматизировать складские операции и перемещения; обеспечить интеграцию CRM и «1С» для целостного контроля; свести к минимуму ручной труд и повысить точность учета.

Для реализации этих задач организация обратилась в «Гэндальф». После встречи, оценки объема работ и заключения договора на абонентское обслуживание было сформировано техническое задание, и эксперты приступили к работе.

Выполненные ключевые работы

Разработка блоков с нуля. Блок «Мониторинг»: внедрены специализированные справочники для учета объектов, контрагентов и оборудования; запущен механизм автоматического формирования взаиморасчетов; созданы документы, полностью соответствующие бизнес-процессам компании. Данный блок управляет ключевыми процессами: оформлением договоров аренды и обслуживания, учетом контрагентов и объектов (точек контрагента, для которых осуществляется наша охранная деятельность), а также берет на себя расчеты.

Блок «Склад»: внедрена система управления остатками оборудования и его перемещениями между складом и объектами (см. Рис.1). При передаче техники теперь формируется документ перемещения, который автоматически списывает товар со склада и отражает его на объекте. Это позволило всегда видеть актуальное местонахождение оборудования, избежать его потерь и упростить инвентаризацию.

Настроена двусторонняя интеграция между «1С» и CRM-системой «Мегаплан». Теперь данные по объектам и клиентам обновляются в обеих системах одновременно, что обеспечивает их согласованность.

Выполнены дополнительные доработки: разработаны пользовательские документы и проводки, необходимые для специфики учета компании, такие как акты сдачи в аренду оборудования и отчеты, которые позволяют удобно контролировать остатки на складе. Также были созданы отчеты для гибкой финансовой аналитики.

Организована постоянная поддержка от «Гэндальф», включающая регулярные консультации и оперативное решение задач.

Внедрение решения принесло компании ощутимые результаты: учет по объектам, контрагентам и оборудованию теперь сосредоточен в единой системе; сократилось количество ошибок благодаря автоматизации расчетов и исключению ручного ввода; все складские операции и перемещения фиксируются и анализируются автоматически; отчетность стала более прозрачной, а управленческие решения принимаются быстрее; улучшено взаимодействие между бухгалтерией, складом и CRM; сокращено время на обработку первичных документов; создан технологический фундамент для мобильного доступа и дальнейшего развития цифровизации.

В итоге, благодаря доработкам, компания получила инструмент для управления организацией, полностью соответствующий ее отраслевой специфике. В будущем планируется реализовать синхронизацию взаиморасчетов мобильного приложения с «1С».