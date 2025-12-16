Пермяки в уходящем году увлекались «Делом теневого сыска» и засматривались российскими сериалами

Эксперты холдинга ON Media, входящего в группу компаний МТС, изучили, как жители Пермского края проводили свободное время в уходящем году. По данным аналитиков, пермяки стали чаще развлекаться в онлайн среде — читать, слушать музыку и смотреть фильмы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. время, проведенное пермяками за электронными книгами, выросло на 17,9% по сравнению с 2024 г., и по этому показателю Пермский край вошел в топ-15 самых читающих регионов страны. Просмотры фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах увеличились на 27,6%, что также позволило региону попасть в топ-15 по уровню активности. Прослушивание аудиоконтента на стриминговых сервисах выросло на 11%, и Пермский край занял место в топ-25 самых слушающих регионов.

Среди читательских предпочтений пермяков лидировали мистический детектив «Дело теневого сыска» Екатерины Андреевой, а также романтическая проза «Вариация» и «Четвертое крыло» из цикла «Эмпирей» Ребекки Яррос.

В онлайн-кинотеатре «Кион» чаще всего выбирали полнометражную картину «Жизнь по вызову», сериал «Виноград», мультсериал «Три кота», драмеди «Почка» и сериал «Тайга».

В музыкальном стриминге «Кион Музыка» у пермских слушателей лидировали треки «Ту-лу-ла» от Dead Blonde, «So Clean So Fresh» от Ulukmanapo и «Худи» от Джиган, Artik & Asti, Niletto.