Разделы

Веб-сервисы
|

Пермяки в уходящем году увлекались «Делом теневого сыска» и засматривались российскими сериалами

Эксперты холдинга ON Media, входящего в группу компаний МТС, изучили, как жители Пермского края проводили свободное время в уходящем году. По данным аналитиков, пермяки стали чаще развлекаться в онлайн среде — читать, слушать музыку и смотреть фильмы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. время, проведенное пермяками за электронными книгами, выросло на 17,9% по сравнению с 2024 г., и по этому показателю Пермский край вошел в топ-15 самых читающих регионов страны. Просмотры фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах увеличились на 27,6%, что также позволило региону попасть в топ-15 по уровню активности. Прослушивание аудиоконтента на стриминговых сервисах выросло на 11%, и Пермский край занял место в топ-25 самых слушающих регионов.

Среди читательских предпочтений пермяков лидировали мистический детектив «Дело теневого сыска» Екатерины Андреевой, а также романтическая проза «Вариация» и «Четвертое крыло» из цикла «Эмпирей» Ребекки Яррос.

В онлайн-кинотеатре «Кион» чаще всего выбирали полнометражную картину «Жизнь по вызову», сериал «Виноград», мультсериал «Три кота», драмеди «Почка» и сериал «Тайга».

В музыкальном стриминге «Кион Музыка» у пермских слушателей лидировали треки «Ту-лу-ла» от Dead Blonde, «So Clean So Fresh» от Ulukmanapo и «Худи» от Джиган, Artik & Asti, Niletto.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

CNews — 25 лет лидерства

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Обзор: Рынок СЭД 2025

Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще