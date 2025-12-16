Разделы

Киберщит Татарстана: за год отражено 1,5 млн кибератак

Центр информационных технологий Республики Татарстан подвел итоги года в сфере кибербезопасности государственных информационных систем региона. В 2025 г. система обработала 96 млрд событий безопасности, предотвратив пять DDoS-атак и выявив 13 фишинговых кампаний, нацеленных на инфраструктуру региона.

Внедрена платформа SOAR, которая автоматизирует реагирование на инциденты и управление уязвимостями.

Ключевая особенность встроенный ИИ-помощник уровня аналитика третьей линии. Он собирает контекст, анализирует угрозы и предлагает оптимальные действия, обучаясь на предыдущих инцидентах.

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка
Цифровизация

Результаты внедрения: 95% типовых процессов реагирования работают автономно; время на рутинные операции сократилось в три раза; задачи, требовавшие неделю, теперь выполняются за один день.

Все решения, внедренные в 2025 г., основаны на отечественных технологиях от анализа логов до автоматизации инцидентов. ЦИТ продолжит развитие Центра противодействия киберугрозам и повышение уровня защиты государственных систем региона.

