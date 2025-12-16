Разделы

Исследование «Телеком биржи»: спрос на услуги резервного копирования в 2025 году вырос вдвое

ИТ-интегратор «Телеком биржа» провел исследование спроса своих клиентов (более 600 компаний), которое показало: в 2025 г. спрос на услуги резервного копирования (Back-up) и DRaaS (Disaster Recovery as a Service) вырос в два раза по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Телеком биржи».

У клиентов компании растет популярность облегченного варианта услуги, который позволяет существенно сократить затраты, при этом без ущерба для возможности восстановления работоспособности компании после технических сбоев или атак.

DRaaS — услуга по обеспечению аварийного восстановления информационных систем, данных и других компонентов ИТ-инфраструктуры после аварий, катастроф или инцидентов. Как правило, включает в себя разработку документации и предоставление инфраструктуры и сопутствующих сервисов.

Стоимость услуг по созданию DR-контура в первую очередь зависит от объема хранимых данных и архитектурного решения, а также от других параметров. Для сокращения затрат можно создать DR-контур не для всех информационных систем, а выбрать из них только те, функционирование которых критично для сохранения работоспособности компании. Это позволит снизить мощности, необходимые для поддержания отказоустойчивости контура, и, соответственно, сократить затраты на него.

«По нашей практике, заказчик сам отбирает информационные системы, которые необходимы для минимально приемлемого функционирования компании, и, как правило, объем таких систем не превышает 20-25% от общего объема инфраструктуры. Это решение, с одной стороны, дает минимальное RTO (Recovery Time Objective, «целевое время восстановления») в момент наступления аварийной ситуации. С другой стороны — это значительно дешевле полного варианта, когда создаются копии всех 100% имеющихся в компании информационных систем», — сказал руководитель направления облачных сервисов «Телеком биржи» Дмитрий Денщиков.

Главные потребители новой услуги — компании среднего размера, региональный бизнес всех отраслей. Их интерес к резервному копированию существенно вырос после громких кейсов 2025 г., когда атакам подвергались крупные компании, что приводило к полной остановке их работы.

