Разработаны цифровые классификаторы для ведения ГИСОГД Челябинской области и Краснодарского края

Специалистами КБ «Панорама» подготовлены цифровые классификаторы для ведения государственных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) для Челябинской области и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама»

Основой для разработки классификатора по Челябинской области стали Правила эксплуатации ГИСОГД, а для Краснодарского края базой послужили Технические требования к информационным ресурсам ГИСОГД и Приказ департамента по архитектуре и градостроительству региона от 12 мая 2025 г. № 54. Эти документы регламентируют состав слоев, структуру атрибутов и требования к символике объектов градостроительной документации.

Цифровые классификаторы включены в состав Комплекса градостроительных задач и позволяют формировать документы территориального планирования, схемы зонирования, генеральные планы, проекты планировки и межевания.

Сведения и материалы, содержащие пространственные (картографические) данные, могут загружаться в ГИСОГД в различных форматах. Форматы GML/XML и SXF применяются для передачи данных в виде единого файла, содержащего полный набор слоев, объектов и их атрибутов. Форматы MID/MIF и SHP предполагают раздельную передачу данных по каждому тематическому слою. Для корректного формирования структуры данных при конвертировании в формат SHP используются специальные файлы настроек isogd_74.rscz.toshp для Челябинской области и isogd_23.rscz.toshp для Краснодарского края. Они обеспечивают правильные имена слоев, состав атрибутивных таблиц и соответствие кодов объектов требованиям соответствующих ГИСОГД.

Разработка классификаторов выполнена по обращениям проектных и эксплуатационных организаций. Подготовленные классификаторы обеспечивают единый нормативно согласованный подход к ведению градостроительных данных в регионах.

Цифровые классификаторы и актуальная версия Комплекса градостроительных задач доступны для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделах «Классификаторы» и «Скачать».