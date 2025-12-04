Разделы

Общее количество просмотров на Rutube за год выросло в 3,3 раза

По информации Аналитического центра Rutube, cуммарное количество просмотров видео на площадке за январь-ноябрь составило более 47,3 миллиардов, что в 3,3 раза больше показателя за аналогичный период 2024 г. — 14,2 млрд просмотров. При этом в ноябре 2025 г. контент на Rutube посмотрели 4,9 млрд раз, что на 63,3% больше, чем в ноябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

По данным Mediascope, месячная аудитория в ноябре 2025 г. достигла 80,6 млн. В 2024 г. в ноябре показатель находился на уровне 70,5 млн человек. Дневная аудитория год к году выросла на 44,4%, достигнув в ноябре 18,9 млн человек против 13,1 млн за аналогичный месяц 2024 г.

«Аудитория Rutube активно увеличивается, что говорит о привлекательности площадки для просмотра видео разных форматов. Также нас радует тот факт, что расширяется библиотека контента — уже загружено почти 430 млн роликов. Такие показатели свидетельствуют о востребованности со стороны как зрителей, так и авторов. Мы стараемся внедрять новые фичи для всех пользователей, которые делают видеохостинг интересным и удобным», — сказал заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский. По его словам, если на ноябрь 2024 г. количество каналов составляло 2,4 млн, то сегодня это более 4,5 млн каналов.

