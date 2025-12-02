Разделы

Ускорение оформления отправлений на 25%: BIA Technologies внедрила в ГК «Деловые Линии» решение для самостоятельной маркировки грузов клиентами

Эксперты ИТ-компании разработали и внедрили в работу логистического оператора инструмент печати маркировки грузов для платформы «1С:Предприятие», который позволяет клиентам транспортной компании самостоятельно наносить штрих-коды на отправления. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Ранее на терминалах и складах «Деловых Линий» использовались кодовые маркировки, из-за чего процесс приемки товара занимал больше времени. Новый ИТ-инструмент помог оптимизировать и ускорить этот процесс – обеспечил самостоятельную маркировку груза клиентами перед отправкой.

«Ключевое преимущество решения – гибкость и масштабируемость. Оно легко интегрируется с существующими системами управления складом и может использоваться различными категориями отправителей – от крупных поставщиков до индивидуальных заказчиков. Кроме того, возможно применение данного ИТ-инструмента не только для печати отправительской информации, но и для создания других видов маркировки», – сказали в пресс-службе BIA Technologies.

«Сам процесс простой и быстрый: после оформления заказа достаточно нажать кнопку «сформировать этикетки», настроить параметры печати и получить готовый макет. Система не только экономит время, но и кардинально минимизирует риски при обработке заказов. Инструмент позволяет увеличить скорость обработки отправлений на 25%, а также повысить производительность сотрудников на 30% и снизить количество ошибок до 1%», — сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

В 2025 г. благодаря разработкам BIA Technologies в транспортной компании также упростили документооборот между подразделениями и оптимизировали работу водителей с помощью системы планирования рейсов.

