Пользователи «Шедеврума» теперь могут зарабатывать на контенте, созданном с помощью ИИ

Пользователи «Шедеврума» теперь могут не только создавать контент с помощью ИИ, но и получать за это деньги. В приложении сервиса появилась возможность принимать донаты за сгенерированные изображения и видео. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Подключить донаты можно в своем профиле в «Шедевруме». После этого под публикациями появится кнопка отправки донатов в виде монеты. Отправлять их смогут не только подписчики, а все пользователи сервиса. Если им понравится работа, они смогут прямо в ленте нажать на кнопку под постом и перечислить любую сумму. Кнопка также появится в профиле пользователя — так его можно будет просто поддержать, не обязательно за какую-либо конкретную работу.

За последний год свои работы в «Шедевруме» выкладывали более 6 млн авторов. Количество подписчиков у наиболее активных из них превышает 120 тыс. Пользователи не только генерируют контент с помощью нейросетей, но и формируют свои сообщества. Например, они делятся промптами и фильтрумами, комментируют работы и обсуждают их сюжеты. С появлением донатов пользователи получили возможность поддерживать друг друга не только лайками и комментариями, но и реальными деньгами.

Принимать донаты в «Шедевруме» и переводить их на личный счет помогают «Яндекс Чаевые». Аккаунт в них автоматически появляется после подключения донатов и привязывается к аккаунту в «Шедевруме». Увидеть полученные суммы можно в «Яндекс Чаевых».

